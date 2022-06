Šádek na vozítku vítal smečku: šestá posila Tijani, Plzeň cílí na ofenzivu

Slunce pálilo, vzduchem voněla čerstvě pokosená tráva. V idylické atmosféře se k prvnímu společnému tréninku v areálu Luční ulice sešli hráči mistrovské Viktorie. Trenérský štáb vítal početnou smečku, své hráče přivítal i majitel a generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Ke hřišti přijel v postarším, ale rychlém vozítku, doprovod mu dělal Daniel Kolář. Někdejší vynikající záložník a podle informací Sportu budoucí sportovní ředitel klubu, jenž zaujme uvolněnou pozici po odchodu Zdeňka Psotky. Šádek s Kolářem usedli na střídačku, aby sledovali počínání týmu na hřišti.

Plzeňští bossové se usmívali. Těsně před prvním tréninkem oznámili posilu číslo šest, reprezentanta Beninu Mohameda Tijaniho. Vysoký stoper zaujal na hostování v Teplicích, Plzni se povedla dohoda se Slavií, kam hráč patřil. Podle informací Sportu se přestupová částka pohybuje okolo deseti milionů korun, Slavia naopak ve svém kádru přivítala karvinského Eduarda Santose, který strávil jaro v Plzni a výrazně pomohl k mistrovským radovánkám.

„V zápase proti nám podal vynikající výkon, je to podobný typ jako Santos. Má dobrou postavu, je silný, důrazný, velmi dobrý v rozehrávce. Jsem rád, že se to povedlo,“ ocenil svou šestou letní akvizici plzeňský kouč Michal Bílek.

Tijani doplnil Václava Pilaře (Jablonec), Kristi Quoseho (Karviná), Martina Jedličku (Dunajská Streda), Filipa Čiháka (Pardubice) a Jana Klimenta (Wisla). Celkem v Plzni začíná přípravu 29 hráčů včetně tří gólmanů. „Jsem s kádrem spokojený, jak jsme to před přípravou doplnili. Ještě nevylučuju nějaké změny. Chtěli jsme posílit, přichází kvalitní a zkušení hráči. Věřím, že rychle zapadnou a týmu pomůžou,“ hlásil spokojený Bílek.

Jak naznačil, Viktoria s posilováním nekončí. Cílí zejména na hráče do ofenzivy, kde z mistrovského kádru mizí Jean-David Beauguel a Jan Sýkora. Druhý jmenovaný strávil v Plzni minulou sezonu na hostování, ale polský Lech Poznaň, kde je 28letý univerzál vázán, si hráče bere na přípravu. Případné vykoupení může být hodně nákladné (Lech kupoval Sýkoru ze Slavie za částku okolo 20 milionů korun), přesto Viktoria o hráče nadále usiluje.

„Ještě určitá šance je. Mluvil jsem s ním asi tři dny nazpátek, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Úplně jsme ho nezavrhli,“ upřesnil Bílek. Pokud nevyjde Sýkora, západočeské vedení jedná s Hradcem o Adamu Vlkanovovi, zde se také licituje o přestupní sumě. Hradec si svého kapitána cení zhruba na 15 milionů korun.

S příchody souvisí nutné odchody. „Přišlo šest hráčů, jak jsem říkal, nevylučujeme, že ještě někdo dorazí. Logicky pak budeme muset kádr malinko zúžit,“ avizoval Bílek. První kroky už se dějí – Pavel Šulc se připravuje v Jablonci, naopak s plzeňským kádrem zůstává obránce Libor Holík. V Pardubicích zůstává záložník Michal Hlavatý.

„Pavel nám pomohl získat titul, ale my i on sám čekal od sebe o něco víc. Hostování v Jablonci bude pro obě strany správný krok. Přeji si, aby nastupoval a ukázal své kvality. Věřím, že se rozehraje, správně nastartuje a pak se do Plzně může vrátit,“ komentoval Bílek Šulcův odchod.

Matěj Hybš, Šimon Gabriel, Lukáš Matějka, Joel Kayamba, Marko Alvir už se s týmem nepřipravují, řeší se i budoucnost dalších hráčů, kteří se na západ Čech vrací z hostování. Kádr se musí ucelit poměrně rychle. Viktorii čekají v Česku čtyři přípravné duely (Klatovy, Karlovy Vary, Slovan Bratislava, Táborsko), 3. července odjíždí tým do rakouského Westendorfu. Tam sehraje další tři zápasy, generálka je v plánu na 12. července proti Besiktasi Istanbul. Ostrý start přijde 19. nebo 20. července, kdy Plzeň vstupuje do druhého předkola Ligy mistrů na hřišti HJK Helsinki nebo RFS Riga.

Kádr Plzně pro letní přípravu

BRANKÁŘI

Jindřich Staněk (zapojí se později)

Marián Tvrdoň

Martin Jedlička

OBRÁNCI

Lukáš Hejda

Luděk Pernica

Radim Řezník

Filip Čihák

Libor Holík

Mohamed Tijani

Milan Havel (zapojí se později)

Robin Hranáč (v rekonvalescenci)

Filip Kaša (v rekonvalescenci)

ZÁLOŽNÍCI

Aleš Čermák

Jan Kopic

Kristi Qose

Dominik Janošek

Miroslav Káčer

Lukáš Kalvach (zapojí se později)

Šimon Falta

Václav Pilař

Ondřej Mihálik

Pavel Bucha

Jhon Mosquera

Modou Ndiaye

Alexandr Sojka

ÚTOČNÍCI

Tomáš Chorý

Jan Kliment

Matej Trusa

Tomáš Jedlička

Změny v kádru

Přišli:

Václav Pilař (Jablonec), Kristi Qose (Karviná), Martin Jedlička (Dunajská Streda), Jan Kliment (Wisla Krakov), Filip Čihák (Pardubice), Libor Holík (v jednání, Jablonec), Mohamed Tijani (Slavia)

Odešli:

Jean-David Beauguel (konec smlouvy), Aleš Hruška (konec smlouvy), Eduardo Santos (konec host.), Jan Sýkora (konec host.), Václav Míka (host. Pardubice), Dominik Sváček (host. Liptovský Mikuláš), Michal Hlavatý (příprava s Pardubicemi), Pavel Šulc (příprava s Jabloncem),

Hráči, u kterých se řeší angažmá (nezapojili se do přípravy): Matěj Hybš, Šimon Gabriel, Lukáš Matějka, Joel Kayamba, Marko Alvir