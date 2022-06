Valná hromada: fotbal na bojišti. Jde o stanovy i dvě místa, uspěje Fevoluce?

V loňském kalendáři byl otočený list s datem 3. června. Petr Fousek se stal na první „poberbrovské“ valné hromadě předsedou Fotbalové asociace České republiky. Zásadní roli v jeho zvolení sehrála Fevoluce. Její hlavní tvář Vladimír Šmicer se vzdal kandidatury a vyzval své podporovatele, aby hlasy podpořily proreformního kandidáta, tedy Fouska. Poté, co celá akce dopadla zdárně, si oba navzájem děkovali. Nový šéf rozšafně sliboval fotbalové legendě důležitou pozici ve svazovém aparátu. Nálada byla až idylická.

Jenže rok se sešel s rokem a dříve korektní vztahy jsou na cucky. Podle názoru Fevoluce postupují slibované strukturální změny šíleně pomalu, nevole vůči generálnímu sekretáři Michalu Valtrovi vyvrcholila neúspěšným pokusem o jeho odvolání. Třeba proto, že údajně nevypisuje výběrová řízení na důležité pozice a není zrovna schopný. A dál – slovy miliardáře Milana Kratiny – Fousek je vodník Kebule, co jen vaří mlhu.

Mladý podnikatel, původně muž v pozadí, nyní drží vlajku Fevoluce a zběsile s ní mává. Právě on může být jedním z hlavních aktérů dnešní funkcionářské seance v pražském hotelu Pyramida. Ale také vůbec nemusí… V případě odvolání Jana Richtera bude kandidovat na uvolněný post místopředsedy za Čechy.

SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU předseda Petr Fousek 1. místopředseda za Moravu Jiří Šidliák 2. místopředseda za Čechy Jan Richter předseda řídící komise pro Moravu Pavel Nezval předseda řídící komise pro Čechy Martin Drobný člen za kluby I. a II. ligy Dušan Svoboda člen za kluby I. a II. ligy Adolf Šádek člen za Čechy Václav Andrejs člen za Čechy Tomáš Neumann člen za Čechy Rudolf Řepka člen za Moravu Vladimír Kristýn člen za Moravu Radek Zima

Ale pojďme postupně. Nejprve proběhne klasická valná hromada, jejíž meritum věci je koncentrované do programového bodu čtrnáct – Změna Stanov FAČR. V novelizaci je zakotven třeba plat předsedy. Podle několika zdrojů by mě dostávat až 250 tisíc korun měsíčně. „Nebyl jsem příznivcem takzvaně dobrovolného předsedy v éře Pelty či Haška. Předseda je profesionální politik a manažer. Musí takto být i odměňován,“ pronesl už dříve Fousek.

Svár se však vede o jinou stať zásadního dokumentu největšího spolku v zemi. Poněkud upozaděný by měl být cech rozhodčích, respektive jejich funkcionářské angažmá na různých úrovních. A to kvůli střetu zájmů. Jinými slovy, na Strahově chtějí do budoucna zamezit zrodu „druhého Berbra“. Problém je, že kohorta sudích obsazuje spoustu klíčových pozic a bez ní si některé okresy a kraje nedovedou představit fungování aparátu. A staví se na zadní. V jednom z krajů se už domluvili, že nové znění stanov nepodpoří…

Jakmile skončí valná hromada v tradičním schématu – což však nemusí být tak rychle, jelikož může dojít k plamenným projevům plných vášní, hněvu a sarkasmu – dojde na pokračování mimořádnou valnou hromadou. Jakýmsi fotbalovým prodloužením. A stejně jako ve hře samotné, i tady se budou odehrávat klíčové souboje a střety.

Na popud Fevoluce divizní kluby vyvolaly svolání mimořádné valné hromady s cílem odvolat českého místopředsedu Jana Richtera a předsedu Řídící komise pro Čechy Martina Drobného a za ně dosadit své kandidáty Milana Kratinu a Tomáše Nováka. Jenže šance na úspěch se značně snížily po takzvaných provolbách na úrovni divizí. Každý klub zakroužkoval 21 klubů, kroužky se pak sečetly a určily tím delegáty. Výsledek, který se zrodil, Kratinu a spol. nepotěšil. Zdroje říkají, že poměr hovoří silně v její neprospěch, a to 4:17 nebo dokonce až 0:21...

Proto je dokonce variantou, podle informací z různých stran kompasu, že nedojde ke schválení programu mimořádné valné hromady a tím příběh skončí…

„Pokus odvolat Jana Richtera a Martina Drobného je podle mě snaha zaútočit na citlivé místo v očích veřejnosti a dát tím o sobě vědět. Když se to povede, tak to bude super a síla Fevoluce se zvýší. Pokud se to nepovede, veřejnosti sdělí: Vidíte? My jsme změnu chtěli, všichni ostatní ne. Jak chceme měnit nepěkný obraz českého fotbalu, když se dál a dál rozdmýchávají bojůvky a fotbalové hnutí uvnitř neustále válčí? Veřejnost už to musí unavovat. A Milan Kratina? Nepochybně úspěšný byznysmen, který má rád fotbal. To ale není dostatečné CV k tomu celý fotbal řídit,“ říká Lukáš Říha z Čistého fotbalu.

Fotbal dnes zase vstupuje na bojiště.

JAK SE VOLÍ

Kandidáti

Jejich volba proběhne, pokud dojde k odvolání stávajících funkcionářů.

Místopředseda za Čechy

Ve funkci: Jan Richter

Kvórum pro odvolání i následné zvolení: nadpoloviční většina oprávněných přítomných delegátů

Kdo hlasuje: všichni přítomní delegáti z české komory (až 127) – 11 klubů první ligy, 8 klubů druhé ligy, 18 klubů ČFL, 21 klubů divizí Čech, 9 krajských fotbalových svazů z Čech, 11 za Pražský fotbalový svaz, 49 okresních fotbalových svazů z Čech

Uchazeči: Milan Kratina (Fevoluce), Rudolf Blažek (PFS), Jan Richter

Předseda ŘKČ

Ve funkci: Martin Drobný

Kvórum pro odvolání i následné zvolení: nadpoloviční většina oprávněných přítomných delegátů

Kdo hlasuje: všichni přítomní delegáti klubů ČFL a českých divizí a delegáti českých KFS a PFS (až 49) – 18 klubů ČFL, 21 klubů divizí Čech, 9 krajských fotbalových svazů z Čech, 1 za Pražský fotbalový svaz

Uchazeči: Tomáš Novák (Fevoluce), Slavomír Kozel (místopředseda Karlovarského KFS), Martin Drobný