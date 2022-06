Paska o Hložkovi: V patnácti ho chtěli City a Ajax. Ale ta cesta nikam nevede

Sledovat Leverkusen bude pro české fanoušky od nové sezony ještě zábavnější než dosud. K Patriku Schickovi do kádru Bayeru přibyl Adam Hložek, společně mohou vytvořit zajímavou ofenzivní dvojici. Agent obou fotbalistů Pavel Paska ve velkém rozhovoru pro iSport Premium mimo jiné přiblížil, jak nad Hložkovým přesunem do zahraničí přemýšlel, a proč chtěl, aby zůstal delší dobu ve Spartě.

Rodák z Ivančic platil za veliký talent odmalička, v mládežnických kategoriích začal brzy hrát proti starším soupeřům. A už v útlém věku si ho všimly i zahraniční velkokluby.

„Byli tu dva velmi tvrdí zájemci, Manchester City a Ajax. To bylo Adamovi teprve patnáct. Řekli jsme společně se Spartou, že si klub hráče podrží, vytvoří mu podmínky, a jednou se mu to vrátí,“ vzpomíná Paska.

Pro tuzemské fotbalisty podle něj není ideální, když v útlém věku opustí Česko. „Věděl jsem, že cesta přes akademii v cizině nikam nevede. Naši dva nejlepší mladí brankáři jsou v Liverpoolu a Manchesteru United (Vítězslav Jaroš a Matěj Kovář) a hrají třetí a čtvrtou ligu. V Adamových letech. On je mezitím v nároďáku, bude hrát na podzim Ligu mistrů. Tohle je ta cesta,“ líčí Paska.

Ovšem samozřejmě platí, že dřívější nabídky ze zvučných adres byly i pro Hložkovo okolí hodně lákavé.

„Hlavně na rodiče byly velké tlaky, kluby jim mávaly před očima velkými prostředky. Manchester City nabízel ubytování, které vypadalo jako pětihvězdičkový hotel. Mně se to vůbec nelíbilo, bylo to moc komfortu. To ten hráč má rázem všechno, pak se nemůže prosadit, protože je přesycený. Vůbec nic mu nechybí a může ztrácet motivaci,“ popisuje Paska.

Po posledním reprezentačním srazu se na Hložka snesla kritika, ve čtyřech utkáních Ligy národů moc vidět nebyl. Paska to přičítá i únavě po náročné sezoně.

„Stala se největší chyba, která už se nikdy nesmí opakovat. Po dlouhé sezoně zakončené mistrovstvím Evropy byl Adam obrovsky unavený, ale dostal jen čtyři dny volna. Upozorňoval jsem na to, že si to ponese celou sezonu… Od Leverkusenu teď dostal povinnou dovolenou tři týdny. My chtěli dva, ale oni byli neoblomní. Řekli, že si musí odpočinout,“ říká Paska.

Ten také vysvětluje, proč se nakonec rozhodli pro Leverkusen, odhaluje, jaké další nabídky Hložek měl a nastiňuje budoucnost Ladislava Krejčího s Adamem Karabcem.