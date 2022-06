Vrbův první trénink: chvála i dobrá nálada. Další posily? Něco padlo, řekl

Na spodním hřišti hlasitě slavili rodiče mládežníků z Vítkovic každý gól do sítě Poruby, na tom horním mezitím úřadoval Pavel Vrba. V ostravském kádru na prvním tréninku přivítal tři staronové hráče (Michal Frydrych, Ladislav Takács, Jan Kubala), čtveřici gólmanů a drtivou většinu užšího kádru kromě dlouhodobých marodů Jaroslava Svozila a Jana Jurošky.

Chyběli jen reprezentanti dopřávající si delší dovolenou, ty nahradili mladíci z juniorky a navrátilci Lukáš Cienciala s Muhamedem Tijanim. Posily? Navzdory Vrbově čtvrtečnímu přání, že nové domluvené tváře Baník představí na úvodní jednotce, zatím nikde.

„Měli jsme něco rozjednaného, ale to padlo. Nerad bych říkal nějaká jména, protože mám zkušenost, že když se řekne jméno, tak na druhý den to je jinak. Potom si to vyčítám, protože se najednou dějí věci, které se předtím ani neděly,“ řekl Vrba s tím, že se dívá zejména po fotbalistech na kraje sestavy. „Bohužel momentálně to vypadá, že něco nevyjde. Ale neznamená to, že se tím pro nás přestupní termín uzavře,“ dodal.

Připomeňme, že Cadu si vybral Plzeň a Philip Azango nakonec prodloužil smlouvu v Trenčíně. Blízko příchodu je Eldar Šehič z Karviné, i tak však sportovní ředitel Alois Grussmann, jenž trénink sledoval po boku majitele Václava Brabce, musí hledat i za pomocí datové analytiky dál.

V teplém sobotním dopoledni se šlo velmi rychle na to hlavní. Na hru. Při ní byl Vrba ve svém živlu, slyšet ho bylo mnohem víc než asistenta Davida Oulehlu. Další kolega Jan Baránek se postavil na stopera. „Zjistili jsme, že po těch operacích, které absolvoval, vypadá zdravotně konečně v pořádku, tak jsme ho zařadili do základu,“ vtipkoval kouč.

Nejen z odpovědí bylo zřejmé, že se na parádně připravený plac těšil. „Výbornej pokus, Kuzmič!“ chválil srbského útočníka Nemanju Kuzmanoviče, když se snažil překvapit brankáře Radovana Murina lobem z půlky hřiště podobně jako Patrik Schick na loňském EURO.

„Dobře jsi tam dával kapsu, Poky, dobrej balon. Ale nemusíš pořád jen centrovat, hraj i nakrátko s křídlem před sebou,“ nabádal Vrba obránce Jakuba Pokorného ke kombinaci po zemi. Mimochodem, u něj je otázkou, kolik tréninků na Bazalech ještě absolvuje, protože si hledá nové angažmá.

Navíc i ze sestav premiérového tréninku šlo rozpoznat, s kým se počítá na jakou pozici.

Nepřekvapilo, že se Michal Frydrych okamžitě postavil vedle Davida Lischky do stoperské dvojice.

„Frýďas může hrát ve trojce i ve čtyřce, jeho výhoda je, že se v postavení tří obránců dostává do pozic, kdy je schopen útočnou fázi podporovat ze strany. Takže je to komplexní stoper, který je schopen pomoct mužstvu v útočné fázi. Jestli to bude klasický, nebo ve trojce, to budeme teprve zkoušet a uvidíme, co nám bude nejvíce vyhovovat,“ ocenil trenér variabilitu posily z Polska a upřesnil, že s Takácsem počítá spíš do středu zálohy, aby tam přinesl důraz a výšku.

V následujících deseti dnech čeká Slezany náročný a dvoufázový program: ráno hřiště, odpoledne běhání. Příští sobotu je na programu první zápas proti třetiligovým Otrokovicím, který se uskuteční ve Štěpánkovicích u Opavy jakožto součást oslav 95. výročí od vzniku tamního Sokolu.

Aktuální kádr Baníku

Brankáři: Jan Laštůvka, Viktor Budinský, Radovan Murin, Martin Hrubý

Obránci: Gigli Ndefe, Jan Juroška, Muhammed Sanneh, Roman Zálešák, Jakub Pokorný, Michal Frydrych, Karel Pojezný, Jaroslav Svozil, Ladislav Takács, David Lischka, Martin Chlumecký, Jiří Fleišman, Jan Kubala, Jan Fulnek

Záložníci: David Buchta, Petr Jaroň, Filip Kaloč, Jiří Boula, Nemanja Kuzmanovič, Daniel Tetour, Lukáš Budínský, Lukáš Cienciala, Marek Jaroň

Útočníci: Ladislav Almási, Jiří Klíma, Daniel Smékal, Muhamed Tijani