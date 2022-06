Slavia získala talentovaného beka z Příbrami! Rozehraje se ve Vlašimi

Fotbalová Slavia získala osmnáctiletého obránce Denise Halinského z druholigové Příbrami. Mládežnický reprezentant v Edenu podepsal tříletou smlouvu, ale podzimní část sezony by měl strávit na hostování ve Vlašimi. Druholigový klub je neoficiální „farmou“ Pražanů.

„Přestoupit do Slavie je pro mě velká čest. Vynaložil jsem fotbalu velké úsilí, jsem za to moc rád. Do Vlašimi se těším, mám rád nové výzvy a konkurenci. Budu na sobě dál pracovat a doufám, že jednou vyběhnu na hřiště v Edenu,“ řekl Halinský pro slávistický web.

V minulé sezoně, která byla jeho premiérovou mezi dospělými, ve druhé lize odehrál 27 zápasů a vstřelil dva góly. Příbramský odchovanec prošel národním týmem do 19 let a už jednou nastoupil za reprezentační dvacítku.

„Líbí se nám, že dokáže zahrát na více pozicích. Na stoperu, na krajích obrany, na šestce. Věříme, že je to hráč, který má schopnosti na to, aby se v budoucnosti popral o místo v prvním týmu Slavie. Od jeho působení ve Vlašimi si slibujeme, že nasaje atmosféru a styl, který se podobá tomu, jímž se profiluje slávistické áčko,“ uvedl brankář Přemysl Kovář, který má na starosti fotbalisty Slavie hostující ve Vlašimi.