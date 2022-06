Jílek o posilách: Kvalitu prokážou. Co Daněk ve Spartě a bek z Kolumbie?

Na olomoucké poměry přišel docela průvan v kádru, že?

„Museli jsme reagovat na to, kolik hráčů skončilo. Chtěli jsme kádr vhodně doplnit, což se podařilo. Posunulo se dost mladých hráčů, teď to bude o nalezení optimálního složení pro podzimní část.“

S posilami jste spokojen?

„Cílili jsme na zkušenější hráče, na střední věkovou skupinu, která absentuje. Máme hodně mladých a měli jsme hodně zkušených, chtěli jsme tedy někoho mezi. Spokojený jsem. Možná některá jména lidem neříkají tolik, ale měli jsme možnost je vidět a zjišťovat informace, takže si myslím, že se stanou právoplatnými členy mužstva. Kvalitu prokážou.“

Co řeknete o záložníkovi Denisu Ventúrovi, jenž přišel z Maďarska?

„Je to středový hráč, o kterého jsme měli zájem delší dobu. Vždycky nám to někde uteklo. Má velmi dobré řešení, kreativitu, je schopen alternovat na šestce, osmičce i desítce. Zvedne konkurenci ve středu hřiště, navíc je schopný hrát rychle a kolmo nahoru. Pomůže nám.“

Dalším je křídelník Martin Košťál ze Seredi.

„Skončil Martin Hála a Tomáš Zahradníček, takže jsme na křídle museli reagovat. Chtěli jsme rychlostně vybaveného hráče. Martin prošel štacemi na Slovensku i v Polsku. Má schopnost obcházet protihráče v soubojích jeden na jednoho, což nám někdy chybělo.“

V čem pomůže ex-zlínský obránce Lukáš Vraštil?

„Mám s ním osobní zkušenost z reprezentační jednadvacítky. Lukáš má dobrý charakter, řízení hry, organizaci i výstavbu. Snaží se o technickou rozehrávku, nevolí jen jednoduché míče. Slibujeme si od něj, že nám v otvírání hry pomůže.“

Převezme roli Romana Hubníka?

„Nelze jednoznačně říct, že to bude zrovna on. Po delší dovolené kvůli reprezentaci se nám vrátí Poulolo s Jemelkou, Beneš určitě převezme roli lídra. Vraštil přinese konkurenci.“

Nahradit však Hubníkovy zkušenosti a osobnost asi nebude jednoduché...

„Upřímně musím říct, že už se k tomu neupínám. Roman byl pro nás samozřejmě velmi důležitý hráč se skvělou kariérou, poslední zápasy odehrál ve velkém stylu. Ale prostě skončil a není tady. Proto musíme hledat veškeré možnosti, jak jeho přínos týmově nahradit a převzít. Myslím, že to dokážeme, ale zapojíme do toho více hráčů.“

Co ofenzivní univerzál Filip Zorvan z Karviné?

„Hráč do křídelní pozice, který může nastupovat i v té středové. Pro Karvinou to byl nosný hráč, patřil mezi ty, co odváděli velmi dobrou práci. Potřebovali jsme hráče, kteří jsou schopni se individuálně prosadit, to nám dělalo do plnějších obran problém.“

Jako trenér jste nastaven na Jemelkův odchod, nebo setrvání?

„Nemám žádné informace o tom, že by měl Venca odcházet. Z médií se člověk dozvídá, že nějaký zájem je, ale v tuhle chvíli asi nic konkrétního.“

Bude složitější vyřešit defenzivu, nebo ofenzivu, ze které vám odešli Kryštof Daněk a Pablo González?

„Takhle o tom vůbec nepřemýšlím. Skladba kádru se trošku proměnila, máme teď čas na navnímání hráčů v tréninku. Musíme jim určit správné role a systém. V závěru sezony jsme alternovali se stoperskou trojkou i čtyřobráncovým systémem. Budeme chtít zvládat obě dvě rozestavení, uvidíme podle přípravy a vhodnosti postů.“

Jak to vypadá s útočníkem Davidem Vaněčkem?

„Tím, že neměl jen meniskus, ale i zásah do chrupavky, absolvoval kondiční blok bez hřiště. Má k ruce i kondičního trenéra, se kterým pracuje. Ve středu má poslední vyšetření, věřím, že tohle bude poslední krátké období, co se připravuje individuálně.“

Dá to Daněk ve Spartě?

„Čeká ho obrovská konkurence. Na druhou stranu si myslím, že by ho Sparta nebrala, pokud by nebyla přesvědčena o tom, že má veškeré předpoklady se uplatnit. Otázka je, jestli se uplatní hned, to si netroufnu říct. Hodně se zmiňuje, že kluci často nezvládnou Spartu hlavou, ale Kryštof má mentálně veškeré předpoklady. Spíš to bude o vyrovnání se s tlakem a nároky. I herními. Kryštof má velmi dobré individuální přednosti, ale občas ztrácel v týmových věcech a ve skupinové kombinační součinnosti. Na tom bude muset zapracovat. Kolem něj mu ale spoluhráči dají veškerý servis, má na to, aby se prosadil.“

Ještě vyhlížíte další posily? Ať už kolumbijského stopera Haidersona Hurtada nebo Lukáše Bartošáka?

„Hurtada tady už máme na kontrolních testech, uvidíme, jak bude vypadat. Ale na další konkrétní posily v tuhle chvíli necílíme. Jsem spokojený s tím, že všichni přišli už s předstihem a zahájili přípravu s námi. Víte však, jak je to ve fotbale... Pokud by přišla vhodná příležitost pro klub, něco bychom řešili. Teď to nicméně není žádná priorita.“

Postoupilo vám béčko do druhé ligy. Jak složitá bude skladba dvou profesionálních kádrů? I v tom ohledu, že budete muset zvážit, zda pro někoho bude lepší hostování, nebo rezerva...

„Musíme to řešit tím, že celkový kádr dvou týmů bude prostě širší. Kdybychom disponovali třeba 34 hráči, asi by to bylo málo, takže počet musíme vyladit. Pokud nebudou zdravotní problémy, jsem přesvědčený, že to zvládneme, i když to asi jednoduché nebude. Věřím, že pro hráče, kteří se u nás v áčku neprosadí nebo nebudou mít v danou chvíli kvalitu, bude dobrým řešením možnost hrát druhou ligu.“

