Zlín má nové sponzory. Miliony a název mu dá bratr zpěvačky Dashy

Škrtněte si Fastav. Do nové sezony půjde fotbalový klub z Baťova města pod názvem FC Trinity Zlín. Právě česká Trinity Bank se stala titulárním partnerem minimálně pro další tři roky. Za finanční společností stojí kapitál miliardáře Radomíra Lapčíka. „Je to pro nás důležitý krok v otázce další stabilizace klubu. Tento moment dodává nám všem impuls a motivaci do dalších sezon,“ uvedl ředitel Leoš Gojš. „Je to naše poděkování regionu,“ řekl Lapčík, jehož sestrou je známá zpěvačka Dasha.