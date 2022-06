Dloubák: Vrba v Baníku hraje i o reputaci. Změní se, pomůže restart?

Baník vstupuje do jubilejní sté sezony s vysněným trenérem Pavlem Vrbou a cíl je jednoznačný – zabojovat o evropské poháry. Pro celou řadu lidí v klubu jde o klíčový rok. Trenér bude hrát do velké míry i o svou reputaci, které úplně neprospělo rozporuplné angažmá ve Spartě. V Baníku provede mimo jiné restart s asistenty Davidem Oulehlou a Janem Baránkem, kteří by měli přinést nové impulsy. Změní se Vrba a hlavně - změní Baník a bude úspěšný? O tom všem a celé řadě dalších témat v novém Dloubáku diskutují redaktoři deníku Sport Michal Kvasnica a Martin Vait.