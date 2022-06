Talent Daněk už bojuje o místo ve Spartě: Hložka si do hlavy nedávám

Levé křídlo, číslo třináct. Premiéru ve druhém přípravném utkání před novou sezonou si ve sparťanském dresu odbyl Kryštof Daněk. Jeden z nejzajímavějších mladých hráčů ve FORTUNA:LIZE. Jakmile bylo zřejmé, že Adam Hložek zamíří směr bundesliga, ukázalo vedení Pražanů směr Haná a talentovaného reprezentanta do 21 let přivedlo na Letnou. „Já a náhrada za Hložka? To si do hlavy vůbec nedávám,“ usmál se 19letý záložník po utkání s Opavou.

Jaké jsou pocity po prvním utkání za Spartu?

„Cítím se tu dobře. S klukama je všechno v pohodě. Příprava je náročná, máme celkem naběháno, takže v zápase jsem neměl problém s fyzičkou. Opava nám nicméně nedala nic zadarmo. Myslím si, že to byl povedený rozběhový zápas na úvod přípravy pro nás kluky, kteří jsme se připojili k týmu později.“

Říkáte, že tréninky jsou náročné, jak si na dávky dánského kouče Briana Priskeho zvykáte?

„Pod panem Jílkem v Olomouci to také bylo náročné, ale myslím si, že ve Spartě je to ještě o úroveň výš. Alespoň v intenzitě, ale to nás jen posouvá dopředu, čili jedině dobře.“

V reprezentaci do 21 let je poměrně silná sparťanská linka. Sehrála i nějakou roli při vašem přestupu do Prahy?

„Je to rozhodně plus, když znáte v klubu několik kluků, kteří vám kdykoliv se vším pomohou. Dřív se tu rozkoukám, takže to kvituji.“

Například se záložníkem Adamem Karabcem jste herně podobné typy. Nečekáte, že byste spolu mohli svést boj o místo v základní sestavě?

„Na soustředění v Rakousku spolu budeme na pokoji, takže se těšíme. Ale máte pravdu, trochu se popichujeme. Ale vše je v pozitivním duchu. Je to spíš sranda, aby nám to v kabině fungovalo.“

Co vám poradil na cestu do Prahy trenér Václav Jílek, který na Letné v minulosti působil a nyní opět vede Olomouc?

„Popřál mi hodně štěstí a také uznal, že to rozhodně nebude nic jednoduchého, čehož jsem si samozřejmě vědom. Ale to je tak vše. Přál mi, aby se mi dařilo. To je vše.“

Bude pro vás těžké přepnout z regionálního klubu do jednoho z největších v Česku?

„Nároky jsou tu rozhodně větší. Tím pádem je to i na psychiku složitější, ale s tím jsem do Sparty šel. Chci se posouvat dál. O tom to v kariéře je, aby člověk překonával podobné výzvy. Na druhou stranu pořád budu působit v české lize, takže to nebude až tak zásadní změna.“

Už víte, jakou roli vám trenér Priske svěří?

„Myslím si, že to bude podobné tomu, co znám z Olomouce. Takže buď uprostřed pole na pozici desítky, nebo také mohu nastupovat na kraji. Vždycky jsem se ale nejlépe cítil uprostřed, tak uvidíme.“

V minulosti vám bylo vytýkáno, že nejste tolik produktivní. Bude to něco, na čem budete chtít nyní zapracovat?

„Ve Spartě jsem chvíli, takže tohle jsme zatím moc neřešili, ale souhlasím s vámi, že to je věc, kterou chci zlepšit a na které rozhodně musím zapracovat. Říkám si, že v takovém klubu se bude v zápasech víc držet balon a šancí se mi naskytne o něco víc. Doufám, že přijde zlepšení a šance začnu proměňovat.“

Při příchodu na Letnou se mluvilo o tom, že byste postově mohl být náhradou za Adama Hložka. Co jste na to říkal?

„Do hlavy si takové věci vůbec nedávám. Adam je neskutečný hráč. V jeho věku asi nejlepší v Česku. Já se chci soustředit hlavně na sebe, na svoje výkony a chci co nejvíce pomoct Spartě.“