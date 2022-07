Drtička zn. Slavia: Tvrdík na tribuně i nadějný Usor. Co stoperská dvojice?

Hattrick Ewertona, prosadily se i další posily Matěj Valenta a Václav Jurečka. A ocenění druhé hvězdy zápasu by pasovalo na 20letého Nigerijce Mosese Usora, který strávil jaro v třetiligovém béčku. Povedené přípravě, kterou Slavia vyhrála nad Rapidem Bukurešť drtivě 7:1, přihlížel z tribuny v Oeppingu i předseda klubu Jaroslav Tvrdík. „Velmi jsem si to užil,“ popsal pak krátce na Twitteru.

Efektivní zakončení, nadějný Usor

Kromě levé strany přidal Trpišovský i krátký komentář k pravé, která se rozjela ve druhé půli, v níž Slavia dala z celkových sedmi šest gólů. „Druhá strana se přidala, dali jsme odtud většinu branek. Kluci měli dobré řešení situací. Je vidět, že ti hráči, co přišli, mají kvalitu v zakončení,“ těšilo kouče. Na mysli měl autory gólů Václava Jurečku, Matěje Valentu, Petera Olayinku, ale především Mosese Usora, jenž by si po Ewertonovi zasloužil ocenění druhé hvězdy zápasu. 20letý Nigerijec přišel do Slavie teprve během jara, zařadil se nejdříve do tehdy třetiligového béčka, kde v devíti startech dal šest branek a na tři nahrál. Ke konci jara se kromě tréninků s áčkem představil i v posledním utkání se Spartou, teď se s ním počítá do prvního týmu pro nadcházející sezonu.