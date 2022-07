Haraslín o krátkém volnu: Aspoň jsem nevypadl z tempa. Góly snad přijdou

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Mezi sezonami měl krátké volno, přesto se křídelník Sparty Lukáš Haraslín stihl oženit. A v rámci soustředění v Rakousku naskočil hned do prvního utkání proti Rijece. „Vlastně jsem ukončil sezonu a rovnou vstoupil do nové,“ usmál se slovenský reprezentant. V souboji s chorvatským soupeřem hýřil aktivitou, vytvořil si hned několik dobrých možností. Chyběl jenom gól.

Máte za sebou první test v rámci rakouského kempu. Panuje spokojenost s předvedenou hrou i výsledkem?

„V těchto zápasech je důležité, abychom se dobře připravili na sezonu. Opakovat věci z tréninku a neustále je pilovat. To se nám, myslím, povedlo.“

Během prvního poločasu jste měl několik dobrých možností. Co chybělo, abyste se zapsal mezi střelce?

„Gól. (usměje se) Jsem rád, že jsem po krátkém volnu mohl nastoupit hned do prvního zápasu, a dostával se do šancí. Snad se do nich budu dostávat i dál a začnu je využívat. Na tréninku se koncovce hodně věnujeme, dáváme tomu spoustu času. Věřím, že do prvního soutěžního utkání branky začnu dávat. Je to jedna z cest, jak mohu pomoct týmu.“

Stihl jste po minulé sezoně dostatečně zregenerovat?

„Je pravda, že jsem moc dlouhé volno neměl. Uteklo to rychle. Vlastně jsem ukončil sezonu a rovnou vstoupil do nové. Ale je fajn, že jsem nevypadl z tempa. Soustředím se na to, co nás čeká. Moc si přeju, abychom byli úspěšní.“

Jaké pokyny jste před zápasem měli od trenérů?

„Říkali nám, abychom byli rychlí, přesní a agresivní. Abychom hned po ztrátě míče chodili do presinku. Myslím, že se nám to dařilo. Soupeři to často odkopávali do autů. Splnili jsme to, co po nás trenéři chtěli. A můžeme v tom být ještě lepší.“

Je pro vás agresivní napadání trochu nezvyk? V minulém ročníku jste na něj tolik nesázeli.

„Neřekl bych nezvyk. Je to lepší z toho pohledu, že když rychleji napadáme, získáváme míče nahoře a nemusíme couvat nějakých sedmdesát metrů dolů. Je to víc o běhání, ale takový je fotbal. Jsem přesvědčený, že nám tenhle způsob hry pomůže.“

Při zakládání útočných akcí jste často přecházeli z rozestavení 4-2-3-1 do 4-3-3. Vyhovuje vám, když přebíráte míče blíž k soupeřově brance?

„Nám křídlům je celkem jedno, do jaké pozice balony dostáváme. Je důležité, abychom byli přesní a vytvářeli šance pro spoluhráče. Nebo se do nich sami dostávali. To se mi dařilo, jen mi to tam bohužel nepadlo.“

Jak hodnotíte první spolupráci s útočníkem Janem Kuchtou?

„Víme, jaké má Honza kvality, celkově tu máme výborné útočníky. Špičkové. Rychle jsme si na sebe zvykli a věřím, že nám to v sezoně bude fungovat.“