Zajíc si pojistil flek v Dynamu dvěma góly. Proč ale nebyl spokojený?

Léto, čas změn. Pro fotbalové České Budějovice to platí dokonale, po odchodu dlouholetého a úspěšného trenéra Davida Horejše začíná Dynamu nová éra s Jozefem Weberem. Jejím symbolem může být i Tomáš Zajíc, jenž chce na jihu zapomenout na šedivý rok v Polsku.

V Lubinu se trápil, za celou sezonu stihl jen dvě ligové trefy. A nakonec byl rád, že ho Baník, jemuž patřil poslední dva roky, pustil do Budějovic. V konkurenci Ladislava Almásiho a Jiřího Klímy by to měl složité, zato na jihu potřebovali zacelit díry po Micku van Burenovi a Ondřeji Mihálikovi.

„V Budějovicích se mi líbí, i když jsem zatím nikde moc nebyl. Dojdu unavený z dvoufázového tréninku a ležím,“ vykládal 25letý útočník se slováckým akcentem. „První dva týdny byly hodně náročné na fyzičku, v Polsku to bývalo o hodně jednodušší.“

Ještě v předminulé sezoně nasázel v Baníku osm ligových gólů, jenže rok v Lubinu ho zbrzdil. Teď se pokouší o restart v Budějovicích – a hned ve druhém testovacím zápase proti Vlašimi si připsal dva zásahy.

„Jsem za to rád, ale taky jsem mohl dát hattrick,“ vyprávěl po rušném duelu v Temelíně, kde padlo devět branek. Tentokrát kmital na své klasické pozici na hrotu, ovšem před týdnem proti Dukle (3:1) operoval na „desítce“. „Tomáše jsme minule zkoušeli na trochu jiné pozici, protože si do ligy chceme nachystat dvě nebo tři variabilní rozestavení. Pochopitelně víme, že bude silnější v útoku,“ pravil trenér Weber.

„Na podhrotu jsem musel hodně bránit, což mi moc nevyhovovalo,“ usmál se Zajíc. „Celý život hraju na hrotu a dneska jsem si to radši pojistil dvěma góly.“

Produktivní útočník se Dynamu může hodit, v minulé sezoně se o góly dělilo víc ofenzivních hráčů. Včetně prominentních hostů Van Burena s Mihálikem, kteří se v létě vrátili do Slavie a Plzně. Kromě Zajíce se otvírá prostor třeba pro nového křídelníka Jakuba Švece nebo pro staré známé Michala Škodu s Jakubem Horou, kteří měli proti Vlašimi letní premiéru.

„V předchozím zápase proti Dukle jsme dali přednost mladším klukům, abychom si o nich udělali přehled,“ vysvětloval Weber. V pondělí se svým týmem sedne na Střeleckém ostrově do autobusu a vyrazí směr Kaprun. Dynamo na soustředění otestuje formu i proti dvěma bundesligovým značkám – Augsburgu a Unionu Berlín.

„Před lety jsem si ve Slovácku zahrál proti AS Řím a tohle bude taky svátek,“ vyznal se Zajíc. Kolik gólů ještě (nejen) v létě přidá?