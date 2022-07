Deli, Sima… Teď přichází Usor! Sedmá náhoda, že trefil šibenici, smál se kouč

Zase ve Welsu, jen o kousek jinde, než kde Slavia nastoupila v první remízové přípravě proti Olympiakosu Pireus. Na o něco skromnějším hřišti třetiligového WSC uzavřela herní kemp výhrou 1:0 nad Puskás Akademie. Hrdina? Moses Usor.

„Už je to asi sedmá náhoda, že trefil takovou šibenici… (směje se) Děláme si z toho v kabině takovou srandu. Svou kvalitu potvrzuje i na trénincích, jsme z něj příjemně překvapení,“ vyprávěl spokojně asistent kouče Jindřicha Trpišovského Zdeněk Houštecký.

Nigerijský křídelník si na noze zklidnil míč, a pak ho svou levačkou fláknul bez milosti přímo do šibenice. Nádherný gól, po němž radostí vyhrkla velká část stadionu, protože tu – jak už je zvykem – bylo i několik desítek slávistických fanoušků.

„Má to v sobě a zůstává s námi,“ dodal hned Houštecký, že s Usorem se počítá do užšího kádru pro nadcházející sezonu.

A taky by mohl mít i dost velké herní vytížení. „Stoprocentně. O tom asi nemůže být pochyb,“ pravil slávistický asistent.

Usor do Slavie přišel z Nigérie v průběhu jara i na doporučení Daniela Smejkala, hráčského manažera, který dvacetiletého záložníka zastupuje. Nejdřív hrál hlavně za béčko, už během úvodních měsíců v červenobílém ale začal trénovat s áčkem. Za ně nastoupil v posledním kole proti Spartě při domácí prohře 1:2.

V rezervě dal v devíti soutěžních zápasech šest gólů a na další tři nahrál.

„Právě v béčku už se ukázal, on se Šmigou ho dostali do druhé ligy,“ zmiňuje Houštecký úspěch slávistické juniorky, která vyhrála skupinu A ČFL, následně povalila v play off i Zápy a postoupila.

Klidně by se postupem času mohl přidat k zástupu afrických hráčů, kteří ve Slavii zanechali silnou stopu: Simon Deli, Michael Ngadeu, Abdallah Sima, na jaře řádil v Evropě Yira Sor…

Usor nastupuje v přípravě pravidelně zprava, tedy se silnější levačkou takzvaně „dovnitř“. Je to taktický záměr, aby křídelní hráči chodili přes obránce soupeře rovnou do střely. Ostatně podobnou akci předvedl už předtím proti Rapidu Bukurešť, který „sešívaní“ převálcovali 7:1. Usor v něm dal gól a na dalších třech se podílel dobrým napadáním a rozehrávkou.

„Budeme sestavu točit podle soupeře, který nás čeká, ale je pro nás příjemné tyhle hráče mít, jsou pro soupeře nebezpeční. Máme tam Ewiho (Ewerton), který dal minule hattrick, Moses co předvádí… Pro obránce je to hodně nepříjemné, a pro nás výhoda,“ těší Houšteckého.

„Fyzická hra mu nedělá problémy, hraje v intenzitě. Na konci zápasu s Puskásem ho trochu braly křeče, ale drží. Asi na to ještě nebyl zvyklý, ale pomalu se zlepšuje, křeče dostává čím dál později. (směje se) Za nějakou dobu to bude na celý zápas,“ říká Houštecký.

Slavia tím uzavírá druhý letní kemp v přípravě a vrací se domů do Prahy. Tam budou v plánu dva dny volna a patrně i modelový zápas ještě předtím, než se červenobílí začnou přesouvat k druhému předkolu Konferenční ligy. To je čeká za zhruba deset dní proti vítězi souboje Larne–St. Joseph’s, mezi severoirským a gibraltarským celkem je to po prvním střetnutí 0:0.