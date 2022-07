Budíky uprostřed noci. Sparťan Sadílek tlačil Colorado za Pohárem

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Po náročné sezoně ve Slovácku si užíval zaslouženého odpočinku a vyčkával, jak dopadnou jednání o přestupu do Sparty. Přesto záložník Lukáš Sadílek neváhal vstávat ve tři hodiny ráno, aby živě sledoval počínání oblíbených Colorado Avalanche ve Stanley Cupu. „A nebo jsem si nařídil budík na čtvrtou a viděl alespoň poslední třetinu,“ vykládá s úsměvem šestadvacetiletý fotbalista. Za svou oddanost byl odměněn, klub z Denveru získal slavnou trofej po dlouhých jednadvaceti letech.

„One game to the final,“ napsal na svém Twitteru Lukáš Sadílek poté, co Avalanche i potřetí za sebou zdolali Edmonton Oilers a ve finále Západní konference se ujali vedení 3:0 na zápasy. Dal tak jasně najevo, pro jaký zámořský tým jeho srdce bije.

„Ke Coloradu jsem dospěl časem. Už dříve jsem ho měl v podvědomí, byla tam skvělá éra kolem Milana Hejduka. I Denver jako město je mi velice sympatické, i když jsem tam zatím nikdy nebyl,“ vysvětluje Sadílek.

Letošní play off tak bylo pro čerstvou posilu Sparty mimořádně příjemné. Colorado totiž po letech naplnilo svůj potenciál a spanilou jízdou šturmovalo až na hokejový Olymp. Sadílek byl u toho, téměř doslova.

„Náramně jsem si to užil. Bylo to ale náročné, finále se hrálo od dvou ráno, a my už byli v plné přípravě,“ usmívá se.

Velkou část vyřazovacích bojů si ovšem ujít nenechal. Během dovolené, kterou měl po sezoně, v noci pravidelně vstával a usedal před obrazovku. Tak moc ho tažení Avalanche pohltilo.

„Několik zápasů jsem viděl. Klidně jsem vstal ve tři ráno a pustil si to. Občas jsem si nastavil budík třeba na čtvrtou, abych stihnul alespoň třetí třetinu,“ vypráví zapáleně. „Líbila se mi hlavně série s Edmontonem, kde padalo hodně gólů. Z toho jsem měl radost.“

Finálová bitva proti Tampa Bay Lightning už připadla na období, kdy Sadílek spolu s novými spoluhráči podstupoval dril dánského kouče Briana Priskeho. V ten moment musel jít hokej na vedlejší kolej.

„Finále už jsem v televizi nezvládal. Ale ráno to byla první věc, co jsem udělal, že jsem se hned díval na výsledky. Měl jsem obrovskou radost. Colorado má neskutečný tým. Myslel jsem, že Tampu nikdo nezastaví, protože má mužstvo postavené vyloženě na play off. Dvakrát vyhráli titul, jsou fyzicky zdatní, hraje se proti nim těžko,“ zdůrazňuje.

Avalanche to přesto dokázali. Finálovou sérii opanovali 4:2 na zápasy a ukázali, že jsou momentálně nejlepší na světě.

„Nenašel se nikdo, kdo by jim mohl konkurovat. Byli bezkonkurenčně nejsilnější. S Tampou to zvládli naprosto fantasticky,“ těší Sadílka.

Ačkoli v denverském klubu nastupuje krajan Pavel Francouz, spojit se s ním Sadílek nezkoušel. Hokej má čistě jako koníček, užívá si roli obyčejného fanouška. Do Colorada by se ale jednou rád vypravil.

„Amerika by mě strašně lákala, ale není na to dostatek času. Nemám rád dlouhé létání. Pokud bych tam vyrazil, tak třeba na měsíc, aby to mělo opravdu smysl. Uvidíme, třeba se tam po kariéře jednou podívám,“ doufá.