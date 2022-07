Slavia v kleštích: má moc cizinců mimo EU, v Česku musí víc počítat

Slavia velmi brzy oznámí další posilu, která původem není z Evropské unie, i když vládne francouzským pasem. Christ Tiéhi z Pobřeží slonoviny, každopádně dává najevo, že v kádru Jindřicha Trpišovského uvažovaném pro příští sezonu se nahromadil vyšší počet cizinců, na něž se vztahuje tuzemské pravidlo: Do zápasu jich smí zasáhnout pouze pět, kdo to poruší, hrozí mu třeba i kontumace.

Základní sestava, jakou složila Slavia minulou neděli v generálce proti Puskás Akademie, se v české lize nikdy neobjeví. Nastoupilo v ní šest hráčů ze zemí mimo Evropské unie, jmenovitě Eduardo Santos, Oscar Dorley, Ewerton, Yira Sor, Ibrahim Traoré a Moses Usor, navíc ve druhé půli střídal ještě sedmý Peter Olayinka. To by v domácí soutěži nešlo, znamenalo by to totiž porušení paragrafu 34, odstavce 1 Soutěžního řádu.

Ten zní: v soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše pět hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí Evropské unie.

Tento obecný výčet je důležitý, protože aktuálně by se za cizince nepovažovali Ukrajinci Taras Kačaraba a Maksym Talovierov, což by ještě v minulé sezoně bylo přesně opačně. Ukrajina už ale je – i kvůli událostem v okupovaném státu – onou kandidátskou zemí.

Přesto počet hráčů ve Slavii mimo tento výčet dalece překračuje zmíněný paragraf. Pravidlo se v utkání domácí ligy uplatňuje tak, že v zápasové nominaci může být takových fotbalistů klidně víc, nesmí jich ale zasáhnout víc než pět přímo do utkání, a to ani, kdyby střídal třeba Nigerijec za Nigerijce. Vždycky jde o celkový počet hráčů, kteří nastoupili.

Zajímavé je, že podobné pravidlo nebude „sešívané“ omezovat v evropských pohárech. UEFA pro své soutěže tuto reguli nepoužívá. Pro ilustraci: Liverpool nasadil v posledním finále Ligy mistrů proti Realu Madrid takových hráčů celkem sedm, plus ještě dva Angličané, ať se nezapomene na brexit…

Evropská asociace se soustředí spíš na jiné priority: na skladbu pětadvacetičlenné soupisky, na níž jsou kluby povinné mít alespoň čtyři svoje odchovance a minimálně další čtyři takzvaně svazové, tedy z jiných klubů ze stejné země.

Pro lepší pochopení, klubovým odchovancem v případě červenobílých se rozumí například Matěj Valenta, svazovým „jihlavský“ Lukáš Masopust, „olomoucký“ Aleš Mandous, „hradecký“ Tomáš Holeš.

I s tím se v minulých letech Slavia prala a podle všeho bude i v nadcházející sezoně. Momentálně má totiž v kádru pouze jednoho svého odchovance.

A za každého chybějícího ubývá jedno místo na evropské soupisce. Chybí ti jeden, soupiska se zúží na 24 jmen, chybí ti dva, 23 jmen… Výjimku mají ti mladší 21 let, kteří jsou v klubu alespoň dva roky vedeni jako kmenoví hráči, tedy nemusí být zapisováni na takzvaný list A, který podléhá těmto omezením.

V Edenu zkrátka potřebují při doplňování mužstva a před jeho následným zužováním pořádně počítat, aby je nefackovala pravidla UEFA, ale ani ta česká.

