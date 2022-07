Döstyreich baví. Vážné věci nefrčí, jdeme do srandy, říká opora „klokanů“

S natáčením videí z rakouského soustředění jste začali už loni. Jak to vzniklo?

„Po prvním dnu loňského soustředění s tím přišel náš tiskový mluvčí Petr Koukal. Je to skvělý způsob, jak fanouškům přiblížit dění na kempu. Před rokem se nám to dařilo a rozhodli jsme se v tom letos pokračovat. Snad jsme i trochu lepší než loni.“ (usmívá se)

Baví vás role průvodce videí? Umíte rozesmát i na tréninku: před spoluhráči jste tvrdil, že je vám jednadvacet, ačkoliv jste skoro o dvanáct let starší.

„Řekl jsem to proto, že se na těch jednadvacet cítím. Ale teď vážně… Nejsem úplně bavič číslo jedna, v kabině k dobré náladě přispívá každý. Nebyl jsem ve škole třídní šašek, ovšem s projevem před kamerou nemám problém. Jak jsem říkal: děláme to s nadsázkou, která k tomuhle žánru patří. Videa posouváme do legrace, není to seriózní věc jako například pozápasové rozhovory.“

Hádám správně, že při natáčení není nouze o komické momenty?

„Těch je! Třeba jednou se našemu mluvčímu špatně couvalo s kamerou v pantoflích a museli jsme to jet znovu. Většinou se to snažíme natočit hned napoprvé, protože při dalších pokusech už video nemá takovou autenticitu. Navíc se vždycky chceme vejít do dvou minut: kdyby ten formát byl delší, nemuselo by to lidi tolik bavit.“

Mimochodem, co vy a kamera? Je to pro vás jen momentální zpestření, nebo se před ni postavíte i po kariéře?

„Že bych byl herec jako Eric Cantona? To asi ne, musíte mít velký talent a hodně na sobě pracovat. Nejde skončit s fotbalem a rovnou začít hrát, stejně tak to nefunguje ani opačně. A televizní expert? Fotbal dělám celý život a na sto procent u něj chci v nějaké pozici zůstat. Na jaře jsem dostudoval trenérské áčko, takže pokud ze mě bude kouč, funkcionář nebo případně expert, budu rád. Ale zatím jsem hráč a doufám, že to takhle bude ještě spoustu let.“

Zpátky k videím ze soustředění: je těžké každý den vymýšlet témata, nebo si vás nacházejí sama?

„Z 99 procent to jde samo. Nic si nemusíme vymýšlet, události ze soustředění se dají shrnout v pohodě. Nestresujeme se, jde to hladce.“

Na začátku soustředění jste kritizovali jídlo na hotelu a naoko vyhlásili konkurz na nového kuchaře. Vážně to bylo tak hrozné?

„Slabší to bylo jen první den, ovšem brzy se to vyřešilo. Nemáme s sebou pana Pohlreicha, který by nám vyvářel, ale ani se nikde nemusíme dojídat.“

V šestém dílu Döstyreichu jste fanouškům představil klubovou legendu Davida Bartka u šipek. Taky je hrajete?

„Jsem jen pasivní divák. Na přelomu roku se podívám na mistrovství světa – a dost. Nicméně David je velký šipkař a odráží se to i na jeho tetováních, na jednom z posledních je terč. Strhnul k tomu pár dalších kluků a v létě navíc přišel Adam Jánoš, který mastil šipky už v Boleslavi a Baníku.“

A jak to bude s tím titulem, o kterém jste mluvil před nastoupeným týmem?

„Nabízí se říct: proč ne? Nemyslím, že bychom měli mít malé cíle. Na konci minulé sezony se nám dařilo, skončili jsme sérií pěti zápasů bez porážky a zachránili se. Můžeme zkusit vyhrát třeba pohár, na jaře jsme byli třicet vteřin od postupu do semifinále.“

Pravda, v závěru čtvrtfinále s Hradcem Králové jste měli pech.

„Můžeme se inspirovat třeba Slováckem, což je menší klub jako my a teď bude podruhé za sebou hrát v Evropě. Na to, abyste měli malé cíle, je kariéra profesionálního sportovce příliš krátká. Já navíc v dospělém fotbale ještě nic nevyhrál.“

Přiživuje váš optimismus nadějná příprava? Z dosavadních čtyř přáteláků jste vyhráli všechny.

„Takhle jsme nastavení od trenéra Veselého: pokud to jde, pojďme vyhrávat. Pocit vítězství je nenahraditelný, ovšem to nejdůležitější přijde až v lize. Před začátkem sezony máme ještě dva zápasy, které nás můžou zase o kousek posunout. Za předchozí čtyři výhry jsme rádi, ale zůstáváme nohama na zemi.“