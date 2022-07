Hvězda na ocet. Na Vlkanovu přišla jediná nabídka. Co s ním bude dál?

Představoval si, že v tuhle dobu se bude připravovat na nové adrese. Na vysoce atraktivní. S novou motivací. S touhou dokázat, že může hrát fotbal na nejvyšší úrovni v Česku, případně v zahraničí. Třeba ve Spojených státech amerických. Jenže Adam Vlkanova, dle hodnocení deníku Sport nejlepší fotbalista uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY (kompletní pořadí ZDE>>>), zůstává v Hradci Králové. A na důvěrně známém místě podle všeho i zahájí novou sezonu… Už devátou v řadě.

„Je s námi, trénuje, hraje přípravné zápasy a připravuje se, že v prvním kole nastoupí proti Slavii,“ říká Jiří Sabou, šéf sportovních operací ve východočeské metropoli.

Přitom na konci května, pár dní po skončení ročníku, hlásil Vlkanova v rozhovoru pro Sport, že si nedokáže představit, že by v klubu zůstal. Byl totálně nastavený na odchod. „Vůbec nevím, jaké by to bylo, kdybych zůstal… Buď půjdu pryč teď, nebo za rok po vypršení smlouvy zadarmo. Moc jiných variant neexistuje. Přiznávám, že bych teď těžko nesl, pokud by v létě žádné angažmá nevyšlo.“

Nevyšlo. Tedy zatím.

Na stůl generálního ředitele Richarda Jukla byla doručena pouze jedna