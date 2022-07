Ďolíček: Tempo příprav zpomalilo. Vyhlaste slíbenou soutěž, žádají fans

I v posledních měsících se v těsné blízkosti hřiště v Ďolíčku pracovalo. Zmizela ohyzdná budova někdejší zastavárny a směrem do Vršovické ulice vznikl prostor, kde by výhledově během rekonstrukce měla stát provizorní tribuna (ta, která mezitím zmizela ze Žižkova) a později i komerční prostory, díky kterým bude stadion ekonomicky soběstačný. Na očekávaný krok pražského magistrátu se ale čeká. A s ním i na přestavbu, kterou ikonický stadion po půl století nutně potřeboval.

„V posledních měsících se tempo podezřele zpomalilo. Zdá se, že brzdou aktuálně není úřední šiml, ale politický tlak. V tuto chvíli nic nebrání tomu, aby Rada pověřila Pražskou developerskou společnost vyhlášením architektonické soutěže,“ diví se v tiskové zprávě kompletní vedení Družstva fanoušků Bohemians.

Zároveň vyzývá 1. náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09), aby jedenáctičlenné Radě hlavního města Prahy předložil na začátku srpna materiál, kterým by očekávanou architektonickou soutěž vyhlásil. Nejlépe před komunálními volbami, které se konají v září.

„Bez vyhlášené architektonické soutěže a vítězného návrhu se však nemůžeme posunout kupředu, a proto je třeba ji 1. srpna odsouhlasit. Městský stadion Ďolíček není v řádném stavebním a technickém stavu a hlavní město Praha se o něj nestará jako řádný hospodář,“ píše družstvo. Web iSport.cz oslovil zástupce všech tří hlavních subjektů v Radě o reakci.

Město vlastní stadion od roku 2016. S přípravami rekonstrukce počítala i současná koalice, která na Magistrátu vládne od roku 2018. „Předpokládám, že letos dojde k tomu, že si nakreslíme, jak to bude vypadat, a příští rok začneme s projektovou přípravou,“ plánoval radní pro Sport Vít Šimral (Piráti) už v únoru roku 2020.

„Věci se vyvíjejí, ale obávám se voleb, vidíte různé aféry, které vyplouvají, to může rekonstrukci zbrzdit. Všichni se těšíme, je to velký impuls týmu a klubu. Věřím, že to dopadne dobře, mohlo by se začít stavět někdy okolo roku 2024,“ reagoval nedávno na otázku ohledně rekonstrukce předseda představenstva klubu Dariusz Jakubowicz.