Koubek po Slavii: Liga nám později nezačala! Vlkanova ví, co musí dělat

Jestli máte na Slavii recept, povíte?

„Připravovali jsme se na soupeře, který bude mít obrovskou převahu v technice a rychlosti a naši strategii vedení boje jsme splnili dobře. Dokud jsme měli hodně sil, byli jsme velice aktivní a napadali jsme Slavii výš, neschovávali se a fungovalo to. Myslím, že Slavia si toho tolik nevytvořila, měli jsme ji na distanc. Jen jsme možná mohli lépe řešit naše protiútoky, abychom si i my vytvořili nějaké šance.“

Nicméně gól jste nakonec vstřelili, za pár minut už to pak bylo o tuhém bránění. Bylo to v plánu?

„Věděli jsme, že až nám dojdou síly, víme, jak se chovat. Mužstvu, které má tak velkou technickou převahu, se těžko čelí. Měl jsem obavy ze střídání, přece jen lavička Slavie je úplně někde jinde než ta naše. To bylo vidět, tak nastoupil scénář, kdy si to máme uhrát z bloku, nepanikařili jsme, posouvali se a podržel nás taky gólman Michal Reichl. Dá se říct, že to není nezasloužené vítězství.“

Hradec Králové - Slavia: Vašulín prostřelil Mandouse po jednoduchém průniku! 1:0 Video se připravuje ...

Přitom když jste na Slavii narazili po vašem postupu mezi elitu, přišly dva nářezy, to se teď změnilo, proč?

„Řekl bych, že předtím jsme nabírali zkušenosti. Když jsme dostali první ťafku v Edenu, kluci takový zápas hráli prvně, dopouštěli se spousty chyb, i když jsme za náš projev byli celkem chválení. Mužstvo se ale posouvá, vyvíjí, a i když odešli důležití hráči, noví přišli a snažíme se je zapracovat, rozvíjet, abychom se pořád snažili zlepšovat jako tým. Asi se to daří. A vidím hlavně ty zkušenosti, kterých máme víc.“

Jak zvládáte Adama Vlkanovu, který se v létě viděl ve Slavii, otevřeně mluvil o tom, že v Hradci nezůstane?

„Zpočátku na něm byla znát stopa zklamání, očekával, že půjde jinam. Pak se prostě musely nahodit motory a pohony a začít makat. Ale on je chytrý, dobře ví, že pokud chce někam odejít, tak musí pokračovat ve svých výkonech. Přestupní termín je ale ještě otevřený, uvidíme, to je fotbalový život. Všichni ale víme, že by to pro nás bylo velké oslabení.“

Ještě k vašemu losu, Slavia, pak Slovácko, Plzeň. Ulevilo se vám, že při té hrůze už určitě nezůstanete s nulou?

„Bylo nám podsouváno, že pro nás liga začne později, s tím jsem se ale nemohl smířit. A nezačala.“