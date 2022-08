Král Mojmír I. ovládl iSport Index. Pro fanoušky to bude super, říká Chytil

Řekl to už v sobotu po výhře 3:0 v Ostravě a v pondělí to znovu zopakoval. „Pro mě je nejdůležitější, když se daří týmu,“ uvedl olomoucký útočník Mojmír Chytil, jenž ovládl první kolo FORTUNA:LIGY z hlediska iSport Indexu. Nová metrika hledá na základě dat hráče s největším ofenzivním přínosem. Rozhodují góly, asistence, střely, kličky, zisky míče... „Pozor, tak tohle mě zajímá,“ dodal s úsměvem klenot Sigmy. V patách mu je Jhon Mosquera a Michal Trávník.

Co říkáte na to, že jste zkušené protihráče nechal za sebou?

„Když se člověk dívá na ten žebříček a vidí se na prvním místě, tak je to samozřejmě hezký pocit. Ale jak už jsem vám říkal v sobotu v Ostravě: individuální statistiky nějak extra neřeším, pro mě je nejdůležitější, když se daří týmu.“

Rozumím, ale výhru jste zařídil vítěznou brankou...

„Pozor, tak to pro mě zase důležité je, nebudu zapírat. (úsměv) Chci mít góly, chci mít asistence, které budou pomáhat týmu. Tohle jsou statistiky, které mě zajímají nejvíc. A ideální je, když se ty individuální pak spojí v týmový úspěch.“

No vidíte, právě góly a asistence mají mezi šestnácti statistickými parametry nejvyšší hodnotu.

„O iSport Indexu jsem si četl, ale zatím tomu upřímně moc nerozumím. Doufám, že postupem času to prokouknu víc.“ (smích)

Zkusím vysvětlit ve zkratce: ve FORTUNA:LIZE hledáme hráče s největším ofenzivním přínosem na základě dat, abychom podpořili kreativitu a útočný fotbal, který bude všechny bavit. Tak co, kvitujete to?

„Stoprocentně. Pro fanoušky je to super, jde zase o jiné měřítko výkonu. Mohou to ocenit třeba i lidé, kteří fotbalu tak nerozumí. Líbí se mi, že to není dělané jen pro nás útočníky, ale že v první desítce už teď vidím asi tři obránce. U některých beků pak může veřejnost zjistit, že mají velký přínos do ofenzivy. Myslím, že je to fakt zajímavé.“

I pro vašeho trenéra Václava Jílka? Jak se staví k číslům?

„Spíš v mládeži jsme s klukama hodně řešili třeba InStat. Teď to v šatně moc neřešíme, přece jen je teprve začátek sezony, ale jinak je zajímavé, že čísla tak velkou měrou promlouvají do fotbalu. Už to není jen ve stylu: ten hrál dobře, ten hrál špatně. Je to daleko propracovanější než dřív, jsme pod drobnohledem.“

Tipuju, že kouče Jílka, stejně jako jeho další ligové kolegy, nejvíc zajímá intenzita a počet metrů uběhnutých ve sprintu. Je to tak?

„Většinou ano, ale obvykle se to řeší až ve chvíli, kdy je nějaký problém a nezvládne se zápas. Myslím, že teď na Baníku byl spokojený, chválil nás i na tiskovce. Když naopak utkání nezvládnete, hledají se samozřejmě příčiny neúspěchu. Proč jsme málo běhali, proč jsme nehráli rychle a kolmo nahoru. Prostě trenér hledá chyby, aby se už příště neopakovaly.“

Vy osobně se řadíte mezi typ, který hodně řeší všemožné výsledky, statistiky i ze zahraničí a podobně, nebo spíš mezi salámistu, jehož zajímá jen Sigma?

„Miluju fotbal, sleduju fotbalové výsledky v aplikacích, výsledky top lig, koukám na mé oblíbené kluby. Baví mě to.“

Kolik máte zapnutých notifikací?

„Barcelonu, které fandím, Pardubice, kde jsem hostoval, ale i třeba naše olomoucké béčko. A taky další sporty.“

Které? Tenis?

„Ten taky, ale se Slámičem (spoluhráčem Jiřím Slámou) třeba hodně sledujeme formule, zrovna v pondělí jsme se spolu dívali na nedělní Velkou cenu Maďarska.“