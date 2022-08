INSIDER: Karabec neudělal žádný progres, říká Pivarník. Baníku nevěřím

Byla to učiněná pohroma pro favority: pražská „S“ prohrála, Plzeň alespoň remizovala. Tak začal nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Pro Letenské přitom byla domácí porážka s Libercem (1:2) další ranou po vyřazení z 2. předkola Konferenční ligy. Opakuje se stále stejný scénář: sparťanská záloha nešlape, jak má, a ofenziva je i kvůli tomu bezzubá. Nekreativnější by při tom měl být navzdory devatenácti letům Adam Karabec, který převzal číslo 10 i úlohu Bořka Dočkala. Jenže se mu na hřišti až nápadně nedaří. „Prostoru dostal dost, ale za rok neudělal žádný progres,“ upozorňuje zkušený trenér Roman Pivarník, další host videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „U hráčů jako on bychom už měli vědět, že na to mají. A to mi chybí,“ říká nejen na jeho adresu.

Karabec a také Jan Fortelný i Lukáš Sadílek zatím nedokážou nakopnout sparťanský motor. Proti Liberci se o to musel po přestávce pokoušet vysunutý stoper Jaroslav Zelený, nejdravější byl nakonec střídající Kryštof Daněk. Pivarník, který se vrátil z angažmá u kuvajtského týmu Al-Tadamon SC, ovšem i během té doby si o FORTUNA:LIZE udržoval výborný přehled, rozebírá, v čem zmíněná trojice dělá chybu a co by měla změnit. Jenže naráží to na schopnosti nebo nezkušenost, čímž se vrací téma přestupové politiky. „Sparta by tam měla mít v záloze vyšší kvalitu,“ je přesvědčen Pivarník.

Bývalý kouč Plzně, Bohemians či Brna pochopitelně komentuje i vyloučení letenského útočníka Jana Kuchty a zabývá se tím, proč je takové chování obzvlášť nebezpečné. Rovněž se věnuje Slavii, která podlehla Hradci (0:1), a jejím útoku. Hovoří v této souvislosti o reprezentantovi, jenž do něj patří, ale přesto ho vpředu kouč Jindřich Trpišovský nevyužívá. A pak je tu Baník, kam se po osmnácti letech za všeobecného nadšení ve Slezsku vrátil trenér Pavel Vrba. Přišlo však tvrdé vystřízlivění: na nevydařenou přípravu navázal domácí výbuch 0:3 s Olomoucí.

„Možná jsme si s Olomoucí troufali až moc hrát otevřenou partii. Asi není v našich silách proti tak dobře připravenému a silnému soupeři to zvládnout,“ prohlásil Vrba mimo jiné. „Moc jsem nepochopil, co tím chtěl Pavel říct,“ diví se Pivarník, jenž utkání sledoval přímo na stadionu. „Neviděl jsem, že by chtěl Baník něco hrát. On nehrál,“ dodává lakonicky. Vrba po porážce zaujal skeptickým vystoupením ve stylu Jak jsem ve Spartě skončil, tak jsem v Baníku začal, a mluvil o tom, že při takovém herním projevu má tým maximálně na boj o střed tabulky. Jestli vůbec. Pivarník to vidí stejně, ovšem „bezpodmínečně“: „Už před zápasem jsem říkal, že nevěřím tomu, že Baník dokáže být v této sezoně v první šestce.“

LIGOVÝ INSIDER s Romanem Pivarníkem

