Kuchta před disciplinárkou. Pro trest za šlápnutí na Vliegena dorazí osobně

Od prvního kola uběhlo už několik dní, přesto se ještě dohrává. Disciplinární komise LFA má své zasedání naplánované na čtvrteční brzké odpoledne. Jan Kuchta je podle očekávání pozván a do Libně se má dostavit.

Podle platného řádu reprezentačnímu útočníkovi hrozí stopka na jedno až šest utkání a pokuta k tomu. Očekává se trest uprostřed daného rámce, tedy čtyři až pět zápasů. Polehčující okolností by mohla být omluva, kterou na sever adresoval.

„Kuchtič mi zavolal, omluvil se. Říkal, že to byl pro něj těžký zápas, abych to nebral jako útok na sebe. Neudělal to naschvál, nějak se to stalo. Omlouval se, já jsem mu řekl, že jsme dál kamarádi,“ řeklo Olivier Vliegen rozhovoru pro Sport. I tak Jana Kuchtu čeká trest. Jaký bude?