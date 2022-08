Biatlonista Krčmář se pustil do oslavy Liberce po výhře: Pár piv je špatně!

Mick van Buren se stal hlavní postavou sobotního utkání 2. kola FORTUNA:LIGY. Liberec doma rozcupoval Teplice 5:1, nizozemský útočník v 69. minutě zkompletoval svůj první ligový hattrick. „Máme týmovou večeři a v neděli volný den. Proto bude klasická česká oslava, dáme si pár piv,“ vyprávěl 29letý hráč po úspěšném vystoupení.

Naznačil, že si chce po vynaloženém úsilí a úspěšném zápase se svými parťáky vydechnout a na společné akci užít radost z výhry. „Takhle úroveň profi sportu u nás nezvedneme! Je mi jedno, jaké jsou zvyky atd., prostě tohle je špatně!“ napsal v reakci biatlonista Michal Krčmář.

Jeho poznámka na Twitteru spustila velké debaty, v neděli dopoledne bylo pod jeho statusem 129 komentářů. Český olympijský medailista s lidmi diskutoval a snažil se argumentovat, byť se na jeho poznámku snášely spíš negativní reakce.

Mnozí argumentovali, že po úspěšném zápase, když má sportovec následující den volno, je uvolnění a posezení s týmovými parťáky v pořádku, dokonce i prospěšné, protože se tmelí kabina. Zvlášť, když hráči splnili úkol a soupeře vysoko porazili.

„Vůbec nejde o to, jestli něco splní, nebo ne. Jak pak přistoupí mladá generace ke sportu? Borec dal hattrick a chodí po něm na pivo… Tak budu taky a je to v pohodě. A pak společnost nadává, že mladá generace nemá výkonnost a morálku…“ rozvinul Krčmář svůj pohled.

Nevyvrací, že v týmovém sportu je parta a společné posezení v pořádku. „Zajít na večeři ano, ale nevidím důvod, proč by si k tomu měli dávat alkohol? K čemu je ve sportu alkohol prospěšný? Absolutně k ničemu. Má jen negativa.“

Sám se prý drží toho, že v náročné biatlonové sezoně alkohol nepije, ani po úspěšném závodě. „U mě je to jednoduché. Od srpna do konce března jsem abstinent. Duben mám volno a po sezoně nějaký alkohol padne. Květen až konec července si občas dám nějaké pivo, ale jsou to tak 3-4 piva do měsíce maximálně,“ prozradil diskutujícím.