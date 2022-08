Reakce na Jankta: Dres z muzea Slavie už jste vyhodili? Ozval se i Tvrdík

Další velký návrat ze zahraniční do Česka a znovu kontroverzní. Sparta představila jako posilu českého reprezentanta Jakuba Jankta , jehož angažmá v La Lize v Getafe minulou sezonu přibrzdilo zranění. Na Letnou přichází na hostování s opcí, i tak jde o velmi pikantní záležitost. Jakožto odchovance Slavie ho ne každý v rudém vítá, slávističtí fans pak dokonce žádají odstranění Janktova dresu z klubového muzea. Po Kuchtovi, Čelůstkovi a Zeleném jde o dalšího bývalého sešívaného hráče v kádru rivala. Jaké reakce přesun vyvolal na sociálních sítích?

Slávistickou minulost mají ve sparťanském kádru i obránci Ondřej Čelůstka či Jaroslav Zelený. Jejich nenápadné chování v sešívaném i následný přestup do Sparty však nevyvolaly takový humbuk jako v případě dalších.

V létě se z krátké ruské mise v Lokomotivu Moskva do FORTUNA:LIGY vrátil Jan Kuchta, který ze Slavie odešel teprve letos v zimě. I on to na sociálních sítích za přestup k rivalovi schytal, byť se našli i lidé, kteří měli pochopení vzhledem k vychladlým vztahům v Edenu.

To však neplatí o Jakubu Janktovi, který ještě relativně nedávno hlásal, že do Sparty by nikdy nešel, a že jeho první volbou v Česku vždy bude Slavia.

Fanoušci obou táborů, nyní však hlavně sešívaných, mu to, především na Twitteru, omlacují o hlavu. Sdílejí fotky v sešívaném dresu, připomínají třeba i fotku z Janktova Instagramu, na níž slavil 125 let Slavie za pomocí pyra u Edenu.

A obrací se dokonce na slávistické muzeum, v němž visí dres Jankta ze Samdorie s věnováním „Pro mojí milovanou Slavii“.

„Dotaz na slávistické museum. Ten Janktův dres jste do popelnice hodili už včera, nebo se tam teprve teď nese?“ napsal třeba sešívaný příznivec s přezdívkou tolsimir. „Jestli je Jakub Jankto frajer, pošle milované Slavii do muzea i podepsaný dres Sparty...“ posmívá se situaci oblíbený účet Neobjektivní novinář.

Ani všemi sparťanskými příznivci není vítán s otevřenou náručí. Ať už z důvodu malé herní praxe, nebo toho, že se vrací ze zahraničí za podobných podmínek jako třeba Ladislav Krejčí st., jehož angažmá se ze sportovního hlediska nevydařilo. Jinak je jasné, že několik ortodoxních fanoušků „rudých“ příchod odchovance rivala netěší.

Jiní se ale těší na reprezentační posilu se zkušenostmi ze zahraničí. „Vítej na správném břehu,“ popichuje hned několik sparťanů.

„A teď kupte Tvrdíka!“ posmívá se příchodům slávistů do Sparty třeba účet s přezdívkou Kryštøf. Slávistický boss mimochodem nezůstal mlčet a k Janktovu přesunu se také vyjádřil. „Nemohli jsme nabídnout Jakubovi návrat zpět. Respektuji proto jeho rozhodnutí a přeji mu hodně zdaru v další sportovní kariéře,“ pověsil Tvrdík na svůj Twitter.