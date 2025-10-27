Předplatné

Napětí ve Wolverhamptonu: fanoušci zuří, střet s gólmanem i koučem. Krejčí byl u toho

Video placeholder
SESTŘIH: Wolverhampton - Burnley 2:3. Krejčího asistence body nepřinesla, Wolves s nováčkem prohráli • Zdroj: Canal+ Sport
Trenér Wolves Vitor Pereira
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
5
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Situace začíná být kritická. Fotbalisté Wolverhamptonu získali za devět kol nicotné dva body. Proto není překvapení, že i na konci října zůstávají nejhorším týmem anglické tabulky. Po nedělní domácí prohře 2:3 s Burnley, při níž český obránce Ladislav Krejčí asistoval u druhého gólu, se trenér Vitor Pereira dostal do konfliktu s fanoušky.

Vyostřené momenty spustil obdržený gól v páté minutě nastaveného času, který obstaral hostující útočník Lyle Foster. Byla to ohromná rána, naděje Wolverhamptonu na zisk třetího bodu v tomto soutěžním ročníku se rozprášily.

Jenže problémy anglického klubu sahají mnohem dál, jsou dlouhodobějšího rázu. A proto fanoušci dali jasně najevo, že už jim pomalu dochází trpělivost. Po závěrečném hvizdu bučeli, pískali a skandovali: „You are not fit to wear the shirt.“ Ve volném překladu: „Borci, tak tenhle dres si fakt nezasloužíte.“ Důrazné vzkazy směřovaly také k majitelům, které žádají o odchod z klubu.

Události po utkání podrobně popsal anglický žurnalista Liam Keen, který se zaměřuje na dění ve Wolverhamptonu. „Rodrigo Gomes, Joao Gomes a Ladislav Krejčí vedou děkovačku před naštvanými fanoušky. Kapitán Larsen šel k nim, aby si s nimi popovídal,“ napsal na sociální síť X. „Příznivci jsou rozzuření. Pod nimi jsou pořadatelé a další hráči,“ přidal další detail.

Nejvíc rezonuje emotivní reakce trenéra. Pereira se postavil před fanoušky a důrazně se vůči nim ohradil. Při tom ho drželi další členové realizačního týmu.

Článek pokračuje pod příspěvkem

Před novináři byl později už o poznání mírnější. „Je normální, že jsou fanoušci frustrovaní. Podle mě si ale tým zaslouží podporu, protože hráči do toho zápasu dali všechno. Nakonec musí být hrdí na jejich práci,“ líčil portugalský kouč. „Samozřejmě chápu, že je složité přijmout další prohru. Fotbal je někdy nespravedlivý, ale nemůžeme bojovat sami, potřebujeme fanoušky. A spolu to zvládneme.“

Přesto se na něj valí po mizerném startu do ligové sezony ohromná kritika. „Ještě před pár měsíci zpívali mé jméno,“ prohodil Pereira. „Když jsem přišel do klubu, byl ve velmi špatné pozici, ale odvedli jsme skvělou práci a zachránili se v Premier League. Ale tohle je fotbal. Když vyhrajeme dva nebo tři zápasy v řadě, všechno se změní,“ pokračoval.

Naštvanost fanoušků pocítili na vlastní kůži i samotní hráči. A nejen na trávníku. Brankář José Sá vystoupil při odjezdu ze stadionu z auta a střetl se s příznivci v oranžových dresech. To odhalily záběry zveřejněné na sociálních sítích.

Článek pokračuje pod příspěvkem

Čelil jejich stížnostem, diskutoval s nimi, bránil se. „Když přijdu domů, ani nepromluvím se svojí ženou. Protože jsme prohráli, protože jsem smutný,“ řekl ve videu, které trvá přes tři minuty.

Je evidentní, že Wolverhampton se dostal do krize, kterou bude složité ukončit. Krejčího a spol. čeká už ve středu pohárové utkání s Chelsea, v lize pokračují v sobotu na hřišti Fulhamu.

„Musíme se z toho vyhrabat. A pořád v nás věřím. Snažím se neposlouchat nic zvenčí, ale zároveň tomu rozumím. Jako tým se snažíme zůstat silní,“ uvedl kapitán týmu Jorgen Strand Larsen.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal971116:322
2Bournemouth953116:1118
3Tottenham952217:717
4Sunderland952211:717
5Manchester City951317:716
6Manchester Utd.951315:1416
7Liverpool950416:1415
8Aston Villa94329:815
9Chelsea942317:1114
10Crystal Palace934212:913
11Brentford941414:1413
12Newcastle93339:812
13Brighton933314:1512
14Everton93249:1211
15Leeds93249:1411
16Burnley931512:1710
17Fulham92259:148
18Nottingham Forest91265:175
19West Ham91177:204
20Wolves90277:192
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů