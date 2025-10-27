Napětí ve Wolverhamptonu: fanoušci zuří, střet s gólmanem i koučem. Krejčí byl u toho
Situace začíná být kritická. Fotbalisté Wolverhamptonu získali za devět kol nicotné dva body. Proto není překvapení, že i na konci října zůstávají nejhorším týmem anglické tabulky. Po nedělní domácí prohře 2:3 s Burnley, při níž český obránce Ladislav Krejčí asistoval u druhého gólu, se trenér Vitor Pereira dostal do konfliktu s fanoušky.
Vyostřené momenty spustil obdržený gól v páté minutě nastaveného času, který obstaral hostující útočník Lyle Foster. Byla to ohromná rána, naděje Wolverhamptonu na zisk třetího bodu v tomto soutěžním ročníku se rozprášily.
Jenže problémy anglického klubu sahají mnohem dál, jsou dlouhodobějšího rázu. A proto fanoušci dali jasně najevo, že už jim pomalu dochází trpělivost. Po závěrečném hvizdu bučeli, pískali a skandovali: „You are not fit to wear the shirt.“ Ve volném překladu: „Borci, tak tenhle dres si fakt nezasloužíte.“ Důrazné vzkazy směřovaly také k majitelům, které žádají o odchod z klubu.
Události po utkání podrobně popsal anglický žurnalista Liam Keen, který se zaměřuje na dění ve Wolverhamptonu. „Rodrigo Gomes, Joao Gomes a Ladislav Krejčí vedou děkovačku před naštvanými fanoušky. Kapitán Larsen šel k nim, aby si s nimi popovídal,“ napsal na sociální síť X. „Příznivci jsou rozzuření. Pod nimi jsou pořadatelé a další hráči,“ přidal další detail.
Nejvíc rezonuje emotivní reakce trenéra. Pereira se postavil před fanoušky a důrazně se vůči nim ohradil. Při tom ho drželi další členové realizačního týmu.
Před novináři byl později už o poznání mírnější. „Je normální, že jsou fanoušci frustrovaní. Podle mě si ale tým zaslouží podporu, protože hráči do toho zápasu dali všechno. Nakonec musí být hrdí na jejich práci,“ líčil portugalský kouč. „Samozřejmě chápu, že je složité přijmout další prohru. Fotbal je někdy nespravedlivý, ale nemůžeme bojovat sami, potřebujeme fanoušky. A spolu to zvládneme.“
Přesto se na něj valí po mizerném startu do ligové sezony ohromná kritika. „Ještě před pár měsíci zpívali mé jméno,“ prohodil Pereira. „Když jsem přišel do klubu, byl ve velmi špatné pozici, ale odvedli jsme skvělou práci a zachránili se v Premier League. Ale tohle je fotbal. Když vyhrajeme dva nebo tři zápasy v řadě, všechno se změní,“ pokračoval.
Naštvanost fanoušků pocítili na vlastní kůži i samotní hráči. A nejen na trávníku. Brankář José Sá vystoupil při odjezdu ze stadionu z auta a střetl se s příznivci v oranžových dresech. To odhalily záběry zveřejněné na sociálních sítích.
Čelil jejich stížnostem, diskutoval s nimi, bránil se. „Když přijdu domů, ani nepromluvím se svojí ženou. Protože jsme prohráli, protože jsem smutný,“ řekl ve videu, které trvá přes tři minuty.
Je evidentní, že Wolverhampton se dostal do krize, kterou bude složité ukončit. Krejčího a spol. čeká už ve středu pohárové utkání s Chelsea, v lize pokračují v sobotu na hřišti Fulhamu.
„Musíme se z toho vyhrabat. A pořád v nás věřím. Snažím se neposlouchat nic zvenčí, ale zároveň tomu rozumím. Jako tým se snažíme zůstat silní,“ uvedl kapitán týmu Jorgen Strand Larsen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16:3
|22
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17:7
|17
|4
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|5
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|6
Manchester Utd.
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|7
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|8
Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|9
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|10
Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12:9
|13
|11
Brentford
|9
|4
|1
|4
|14:14
|13
|12
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|13
Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|14
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|15
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|16
Burnley
|9
|3
|1
|5
|12:17
|10
|17
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|18
Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5:17
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|9
|0
|2
|7
|7:19
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup