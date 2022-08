Plzeň zbrojí na Ligu mistrů. Zásek na Jemelkovi, co posily do ofenzivy?

Úterní večírek se v Plzni krásně počítá. Sražení Šeriffu Tiraspol znamená postup do play off Ligy mistrů. Vedle sportovní prestiže přichází na konto i kýžený finanční benefit, který majiteli Adolfu Šádkovi výrazně pomůže při splácení závazků. Český mistr se zároveň rozhlíží i po možných posilách – tvrdě se jedná o příchodu olomouckého stopera Václava Jemelky, naopak na Slovácko míří Ondřej Mihálik. Deník Sport přináší i nástin toho, kde a jak by český šampion mohl lovit dál.