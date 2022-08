Plzeň na tři beky, Bílek chválil posily: Bassey může být velkým přínosem

Jak moc vám pomohli k úspěšnému výsledku střídající hráči?

„Šli tam proto, aby hru oživili. To se jim povedlo. Někteří nastoupili poprvé. Nebylo to pro ně jednoduché, ale zvládli to. Už před utkáním jsme byli nucení udělat změny v sestavě, obranu jsme stáhli na tři beky, a to z toho důvodu, že Hradec má velmi rychlý přechod do ofenzivy, což jsme chtěli eliminovat. Zase to byl bojovný zápas. Hradec se ani o deseti nevzdal, byl nebezpečný. Jsme rádi za vítězství.“

Rozestavení se třemi stopery jste použil poprvé od zápasu na Spartě, který byl pro vás premiérový na lavičce Viktorie. Od té doby jste využíval tradiční schéma se čtyřmi obránci. Jak jste byl spokojený s fungováním stoperské trojice?

„Neměli jsme výraznější problém, to mě těší. Kluci to zvládli dobře. Po vyloučení hradeckého Smrže jsme na to ještě drobnými úpravami zareagovali. Ano, stoperská trojice se osvědčila.“

Může to být i varianta pro středeční play off Ligy mistrů s Karabachem?

„Varianta to je, bude záležet na zdravotním stavu hráčů.“

V utkání jste využil všechny nové hráče. Můžete je krátce zhodnotit?

„Jemelka s Tijanim to zvládli slušně. V tomhle složení se vedle sebe poskládali poprvé. Velká souhra se od nich nedala očekávat, nicméně oba byli do defenzivy pevní. Bassey prokázal svoji kvalitu, má rychlost, je silný v hlavičkových soubojích. Naznačil, že pro nás může být velkým přínosem. Jirka je dynamický hráč, umí chodit do prostoru, několikrát skvěle potáhl útok. Se všemi jsem spokojený.“

Hradec Králové - Plzeň: N’Diyae skvěle našel Chorého, který lízl balon do sítě! 0:1 Video se připravuje ...