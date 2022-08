Kritický Svědík po remíze: Musíme hodně přidat. Víc čeká i od Nguyena

Podruhé v lize venku, podruhé remíza 2:2. Slovácko umí v nové sezoně góly střílet, ale na vkus Martina Svědíka jich příliš mnoho inkasuje. A lehce. Jako v Českých Budějovicích. „Já chci od hráčů víc. To, co předvádíme teď, je prostě málo. Musíme hodně přidat, abychom byli úspěšní,“ prohlásil kriticky kouč, jenž před play off Konferenční ligy šetřil tři opory.

Dali jste rychlý gól a byli lepší, ale postupně se vám hra rozpadala. Proč?

„Po dvaceti minutách jsme začali dělat zbytečné fauly a vytvářet standardní situace. Domácí házeli dlouhé auty, kopali výborně standardky. Byly tam laciné ztráty Kozáka, Kalabišky. Vyvrcholilo to naší nedůsledností před inkasovanou brankou. Čmelík si navede balon na prostředek, Kalabiška ho pustí a dá nám krásný gól. Na čem jsme prvních dvacet minut pracovali, to jsme během dvou minut znehodnotili. Ve druhé půlce jsme místo přihrávky volili střelu, trefili jsme soupeřova hráče a z brejku dostaneme gól. Balon jde do svíce a my ho (Škodu) necháme v klidu zakončit.“

Mohl zakročit gólman Filip Nguyen?

„Ani Filip nebude mít čisté svědomí. My potřebujeme, aby nás gólman v něčem podržel. Je to několikátý zápas. Potřebujeme od brankáře větší pomoc. To je fakt a je potřeba si to říct. Soupeř měl potom dvě tutové šance, takže jsem rád za vyrovnání. Nicméně jsme hráli o jednoho víc v poli a mělo tam být větší točení těžiště hry, víc kvalitních centrů. Je škoda, že na tohle nedokážeme zareagovat líp a nedostaneme soupeře ještě víc pod tlak.“

Takže je vám bod málo?

„Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, bod beru. Ale mně je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Já chci od hráčů víc. Nejen tohle, co jsme předvedli.“

V prvním utkání se blýskl útočník Ondřej Mihálik dvěma asistencemi. Líbil se vám jeho výkon?

„Plus minus. V ofenzivě měl dvě super nahrávky, ale v prvním poločase měl obrovskou šanci a tečí přestřelil. A kdyby jednou předložil balon Liborovi Kozákovi…Navíc z jeho špatné střely padl druhý gól. Ale na to, že s námi hrál první zápas, poradil si s tím dobře. Je u něj vidět kvalita. Dokáže se otočit, najít si místo na průnikovou přihrávku a vytvořit spoluhráčům šanci. Určitě je pro nás přínosem.“

Nenasadil jste Trávníka, Petrželu a Kadlece. Dal jste tím najevo, že je pro vás důležitější čtvrteční souboj s AIK Stockholm v play off Konferenční ligy?

„Byli v takovém stavu, že bych riskoval nějaké zranění. Navíc potřebuju vytížit i jiné. Milan s Kácou jsou starší hráči. Milan se opravdu necítil dobře a Michala Trávníka taky táhly úpony. Už před utkáním jsme se rozhodli, že ani jednoho nenasadíme.“

Zázračně se naopak uzdravil Stanislav Hofmann, dokonce jste ho poslal ve druhé půli do hry. Kvůli poháru?

„Chtěli jsme, aby měl něco odehraného a zjistili jsme, jestli je v pořádku. Jsem rád, že naskočil. I on pomohl k vyrovnání. Bylo vidět, že přišla kvalita.“

Kdo konkrétně vás ještě potěšil?

„Sinjavskij s Brandnerem dali gól. Vlasta Daníček hraje každý zápas. Taky bylo v plánu, že ho stáhneme. Má toho plné zuby, hraje každý zápas. Ale protože jsme prohrávali, nechal jsem ho tam. Cením si toho, že tam zůstal a dřel až do konce. Ale my to máme založené na týmovém výkonu. Potřebujeme, aby nám hrálo líp víc hráčů. Levin s Kohútem střídali lepší okamžiky s horšími. Ale od takového Libora Kozáka nebo Kali (Kalabišky) čekám daleko lepší výkony.“