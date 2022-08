Střelec Čmelík: Bojuji o trvalý přestup do Budějovic. Čtyři body bereme

Co se mu nepovedlo před týdnem proti pražské Spartě, to si vynahradil v tomto kole proti Slovácku. Českobudějovický záložník Lukáš Čmelík vyčníval nad ostatními hráči na hřišti a byl strůjcem dočasného budějovického obratu, který korunoval gólem a asistencí. „Škoda, že kluci náskok neudrželi,“ mrzelo šikovného rychlonožku v černobílém dresu po remíze 2:2.

Odehrál jste druhý zápas za Budějovice a opět jste byl hodně vidět. Zdá se, že jste do týmu rychle zapadl, že?

„Snažím se podávat co nejlepší výkony, bojuji o své místo na trvalý přestup, protože jsem na jihu Čech jen na hostování. Těší mne, že mi dva zápasy vyšly, ale nesmí mne to uspokojit, musím pracovat dál.“

Začátek zápasu ale lépe zvládl soupeř, co se přihodilo?

„Bohužel jsme nevstoupili dobře do utkání a po individuální chybě jsme rychle prohrávali. Ale od zhruba patnácté minuty jsme na to dobře zareagovali a byli lepší. Zaslouženě jsme skóre otočili a měli jsme i možnosti to ukončit třetím gólem, což se nám nepovedlo. Šance byly z rohových kopů i pár střel jsme měli, třeba od Romana Potočného. Závěr ovlivnilo vyloučení a jen těžko jsme se bránili, síly ubývaly.“

Úvodním gólem jste zvednul Dynamo parádní ranou do šibenice. Takhle je vymetáte často?

„Proti Spartě jsem trefil tyčku, další volej mi brankář skvěle chytil. Jsem proto rád, že jsem teď na to navázal a že mi to v dresu Budějovic konečně padlo.“

Od té chvíle jste se dostali do hry, po přestávce šli do vedení a zase jste byl u toho…

„Hellebrand mi poslal přihrávku kolem obránce, těsně před koncovou čárou jsem balon stihnl a chtěl ho lobnout na zadní tyč. Stoper můj centr lehce přizvednul a Michal Škoda krásným volejem skóroval.“

V polovině druhé půle jste byl střídán. Byla to trenérova volba, nebo jste pociťoval zdravotní indispozici?

„Bavil jsem se o výměně s trenérem u lajny, měl jsem toho dost. Letos jsem toho vinou zlomené klíční kosti moc nenahrál. Postupně se dostávám do hry a snad mi minuty v zápase budou narůstat.“

Ze třech úvodních kol máte čtyři body. Berete to jako solidní start?

„S ohledem na kvalitu soupeřů i fakt, že jsme dohrávali v deseti hráčích, tuhle sbírku bereme. Musíme však na to navázat i v dalším kole v Liberci.“