Sadílek: Zápas od zápasu budeme lepší. Čistá konta jsou důležitá

Ve středu hřiště znovu naběhal spoustu kilometrů, ostatně jak má ve zvyku. Záložník Lukáš Sadílek velkou měrou pomohl Spartě k první domácí výhře v sezoně, Letenští včerejším triumfem nad Sigmou navázali na týden starý triumf v Českých Budějovicích. „Podruhé to bylo s nulou, to nás moc těší,“ pochvaloval si pracovitý středopolař.

Na první domácí výhru v sezoně jste čekali až do třetího zápasu. Cítíte o to větší radost?

„Výhra chutná skvěle. Doufali jsme, že to přijde hned v prvním kole, bohužel se nám to výsledkově nepodařilo. Teď jsme to myslím odčinili. Hra byla o něco lepší, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance. Olomouc jsme do ničeho nepustili, je to zasloužené vítězství. Přišlo hodně fanoušků, atmosféra byla skvělá. Snad na to navážeme i v dalších zápasech.“

Co se změnilo oproti předchozímu duelu se Slovanem, kterému jste na úvod ligy podlehli 1:2?

„Hráli jsme přímočařeji, víc mezi řady. Přebírali jsme balon dopředu, bylo to znát. Měli jsme i šance. Snad to bude každým zápasem lepší a lepší.“

Navíc jste soupeře vůbec do ničeho nepustili.

„To nás moc těší. Před sezonou jsme si říkali, že se dostávalo hodně branek, což jsme chtěli změnit. Máme teď dvě čistá konta za sebou, což je důležité. Když nedostanete gól, nemůžete prohrát.“ (usměje se)

Po utkání jste přímo na hřišti znovu utvořili kolečko. Je to už taková tradice?

„Asi jo. Něco si vždycky řekneme, navíc tím chceme ukázat, jak držíme pospolu a jsme skvělá parta. To, co si říkáme, přináší ovoce. Je to důležité nejen po výhrách, ale i po nepovedených zápasech. Určitě se toho budeme držet i dál.“