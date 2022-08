Spor o penaltu pro Hradec: Jasná i z „utajeného“ záběru. Švancara je proti

Podkopl v sobotu Jan Sýkora Aleše Ryneše a měl Hradec kopat penaltu? Nebo první fauloval Ryneš, situace byla v pořádku a rozhodčí ji správně pustil dál až do následné červené karty pro Vojtěcha Smrže? Diskuze pokračuje ještě dlouho po zápase a rozdělila i hosty v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport. Protestujícího Václava Němečka pochopil a podpořil i trenér Bohemians Jaroslav Veselý. Zato Petr Švancara dal za pravdu rozhodčímu.

Klíčová situace sobotního zápasu Hradec – Plzeň v Mladé Boleslavi se odehrála těsně před uplynutím půlhodiny zápasu. „Votroci“ se dožadovali pokutového kopu po faulu Sýkory na Ryneše, nedočkali se. Hra běžela dál a o pár sekund na druhé straně viděl Smrž červenou kartu. Z prvních televizních záběrů vypadala situace jasně, mělo jít penaltu, o několik hodin později se ale objevil další úhel pohledu z kamery na druhé straně hřiště…

„Z dostupného záběru, který bohužel nebyl přehrán v TV, je patrné, že se jednalo o útočný faul. Domácí hráč podrazil hostujícího obránce, který mu až následně přilehl nohu,“ obhajovala Komise rozhodčích FAČR posouzení Tomášem Klímou.

S tím ale nesouhlasil fotbalový internacionál Václav Němeček v pořadu TIKI TAKA. „Já se musím smát. Vidím tento záběr a vidím ještě větší faul toho Plzeňáka. To je normální podražení, normální pencle. A jestli nám komise tvrdí opak, tak z nás dělají blázny,“ dohadoval se s moderátorem Petrem Svěceným, který spíš viděl faul Matěje Ryneše.

Podpory, byť výrazně střízlivější, se Němeček dočkal od trenéra Bohemians Jaroslava Veselého. Možná i proto, že oba mají blízko k Hradci Králové: „Souhlasil bych spíš s trenérem Koubkem, než s komisí. Za tohle bych asi chtěl penaltu. Zpomalené záběry kolikrát nejsou vypovídající, nevidíte intenzitu… Na první dobrou to byla penalta,“ prohlásil.

Hradec Králové - Plzeň: Smrž do sprch! Krátce předtím sporný zákrok Sýkory s Rynešem Video se připravuje ...

„Ale já nejsem odborník, ti jsou v komisi rozhodčích, oni nám vždycky všechno skvěle vysvětlej… Po sezoně. Mají spoustu školení, tak je lepší, že nám to aspoň někdo vysvětlí. Ale chápu, že se Hradec cítí poškozený,“ dodal kouč klokanů s tím, že slova o vysvětlování nemyslí ironicky.

Na stranu rozhodčího Tomáše Klímy se kromě Svěceného postavil i Petr Švancara. „Celou dobu jsem byl přesvědčený, že je to stoprocentní penalta, ale pak jsem viděl ten záběr a souhlasím, že to byl útočný faul.“

I díky dlouhé přesilovce vyhrála Plzeň na „azylovém“ stadionu Hradce Králové v Mladé Boleslavi 2:1. Kuriózní je, že se stejným výsledkem dopadl pátý z posledních sedmi zápasů Viktorie.

Petr Švancara a Jaroslav Veselý při nahrávání seděli vedle sebe, měli tak větší šanci se představit. Brněnský bavič totiž v minulých dílech o trenérovi Bohemians prohlásil, že „vůbec neví, kde vznikl“, nebo že „vypadá, jako by ho vytáhli odněkud z hospody.“

Upřímný trenér klokanů ale hlášky vzal. „Realizák mi to samozřejmě ukázal. Sociální sítě mám, ale Švancaru úplně nesleduju. My jsme se v té hospodě možná potkali, akorát si to Švanci nepamatuje,“ returnoval kouč aktuálně vedoucího týmu ligy.