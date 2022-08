Proč (ne)prodat Hancka: zdraví i ambice hráče. Sparta v něm má lídra

Že je Dávid Hancko naprosto klíčovým hráčem Sparty, je jasné všem. Patří k nejkomplexnějším obráncům celé ligy, což dokazuje každý zápas velkou podporou útoku i z pozice stopera. V době, kdy Pražanům schází Ladislav Krejčí, je navíc kapitánem. Důležitý je tedy nejen na hřišti, ale i v kabině. Jenže zájem Feyenoordu o jeho služby sílí. Odolá mu Sparta i slovenský reprezentant? Přečtěte si tři důvody, proč by Sparta měla Hancka prodat a tři, proč za (téměř) každou cenu udržet.

Sparťanský obránce Dávid Hancko slaví proměněnou penaltu do sítě Hradce

Sparťanský obránce Dávid Hancko slaví proměněnou penaltu do sítě Hradce • FOTO: Pavel Mazáč / Sport

V létě 2023 bude mít Hancko rok do konce smlouvy, což se může zásadně projevit na ceně, pokud by se ovšem obě strany nedohodly na jejím prodloužení.

Slovácko - Sparta: Gól roku! Hanckova neskutečná raketa zapadla do sítě, 2:1

Slovácko - Sparta: Gól roku! Hanckova neskutečná raketa zapadla do sítě, 2:1

Ač tomu tak údajně zatím není, co když se Hancko přikloní k odchodu a bude se chtít posunout do lepšího týmu, který čeká skupina Evropské ligy a bude ještě víc na očích klubů z Premier League?

Evropa nevyšla, Sparta už cílí hlavně na ligový titul. Letenští by však po Adamu Hložkovi pustili další důležitý článek osy, kterou Tomáš Rosický budoval, což by zásadně oslabilo mužstvo v boji se Slavií a Plzní.

3. Proč NEPRODAT

Počkat si na TOP nabídku

Naznačoval to trenér Brian Priske – co kdyby si Hancko svými výkony a progresem za rok vykopal lepší nabídku? Z top pěti lig? Třeba rovnou z Premier League! V prosinci mu bude teprve 25 let, což je sice na hraně, ale rozhodně ne pozdě.