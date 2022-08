Hora uznal tragédii, Dynamo přesto má bod. Fotbal je někdy krutý, líčil Kozel

Jedna brána, dvě stejné chyby. Dva góly. V Liberci padaly branky po šílených hrubkách gólmanů - hostující Dávid Šípoš daroval trefu v první půli Micku van Burenovi, domácí Olivier Vliegen v poslední minutě Lukáši Havlovi.

Šípoš může hodit minelu za hlavu, jeho mančaft totiž nakonec urval bod z utkání, kdy na něj neměl. „Musíme přiznat, že je to šťastná remíza,“ řekl trenér hostů Jozef Weber. „Řekl bych to tak, že jsme vyhráli bod. Naštěstí jsme měli na hrotu Lukáše, to je takový náš magnet,“ doplnil středopolař Jakub Hora.

„Jestli chceme hrát na nejvyšších pozicích, musíme takové zápasy odehrát za tři body,“ bědoval domácí záložník Preisler. „Jsem zklamaný. Nepamatuju si, že bychom takhle herně dominovali, nebylo to ani proti Teplicícm, kterým jsme dali pět gólů. Fotbal je někdy krutý,“ vykládal trenér Slovanu Luboš Kozel.

Liberec byl jasně lepší, ale v koncovce nebyl dostatečně průrazný a nápaditý. Šance zahodili Matyáš Kozák, Lukáš Červ, Preisler, střídající Jan Matoušek, k tomu domácí doslova „zapařili“ mraky brejků. Hlavičkový zásah Makse Talovjerova, který by posunul skóre na 2:0, tedy k rozhodnutí, nebyl uznán kvůli ofsajdu.

Liberec - České Budějovice: Velká chyba Vliegena a Havel zničehonic srovnává krok, 1:1! Video se připravuje ...

„Někdy jsme nezvládli poslední přihrávku, jindy volili špatné řešení nebo neměli dobrý timing. Byly tam také dvě tři situace, kdy jsme měli být agresivnější,“ vypočítal Kozel. „Třeba já jsem měl střelu po signálu z rohu, to musí být gól,“ přiznal Preisler. Slovan poslal deset ran přímo na bránu, dalších osm minulo cíl.

Jihočeši stačili vlastně jen na začátku a pár minut na konci. „Od patnácté minuty to byla tragédie. Liberec nás válcoval,“ uznal Hora. Hostům pomohla střídání, například exslávista Patrik Hellebrand hrál velmi slušně. Naopak tuze špatný byl matador Roman Potočný, který v Liberci prožil dobrá léta. Weber ho stáhl ze hřiště už v poločase. „Místo aby nám dodal svoji kvalitu, spíš nám přinesl nepříjemné chvilky. Utkání mu nesedlo,“ glosoval trenér.

Pro Webera však nakonec podvečer skončil pozitivní remízou. Tentokrát ji bral, i když se nedočkal první výhry na stadionu Slovanu. Nezvítězil tady nikdy jako hráč ani jako kouč. „Asi to osud nechce,“ usmál se. „Bod beru, Liberec bude hodně dobrý.“