Sudí o konfliktu s Qosém: Nepochopil červenou. Trest až na dva roky

Kristi Qosé ve třetí lize strčil do sudího Pilného

Albánský fotbalista přišel jako volný hráče v létě z Karviné do mistrovského týmu, ale v áčku se zatím neprosadil. A ke změně v nejbližším období ani nedostane příležitost. V nedělním zápase béčka na hřišti pražské Admiry totiž nejprve srazil k zemi protihráče a pak – což je mnohem horší – i rozhodčího Marka Pilného. Ano, Marek Pilný je „ten opilý sudí“, ale to teď ponechme stranou.

Co se seběhlo?

Kristi Qosé a domácí kapitán Jan Martinic se dostali v nepřerušené hře do sporu a skončili s hlavami u sebe. Plzeňský hráč pak lehounce svou hlavou strčil do té soupeřovy. „Za to jsem mu chtěl udělit žlutou kartu, ale v první chvíli jsem to nestačil,“ vysvětluje sudí Pilný.

Qosé totiž vzápětí na Martinice zaútočil znovu, už výrazněji. Strčil do něj rukama, až protivník skončil na zemi. „Za to jsem mu musel ukázat rovnou červenou. Jenže aby všechno bylo správně, udělil jsem mu nejprve tu žlutou za ťuknutí hlavou do hlavy. A pak jsem rovnou vytáhl červenou za následné strčení.“

To ovšem Albánec v první chvíli nepobral a tvrdil sudímu, že má teprve jednu žlutou, že tedy nemůže jít ven. „Začal mírně protestovat, nepochopil tu červenou. Tak jsem mu vysvětloval, že červená karta je přímá. Za to strčení. Mluví částečně česky a anglicky a myslím, že mi velice dobře rozuměl. Řekl jsem mu, ať jde ode mě pryč.“

A sám Pilný se otočil a pryč šel. Nikoli však Qosé. Několik kroků sudího následoval a pak do něj rukama strčil, až se rozhodčí svalil na zem. „Vstal jsem a nevěřícně jsem kroutil hlavou. Spoluhráči na něj řvali, byli na něj hnusní, protože je naštval,“ vypráví Pilný.

Kdyby celou věc posoudil jako inzultaci, mohl ukončit zápas. Následovala by kontumace 3:0 pro Admiru, což by vzhledem k její výhře 3:1 nebyl až takový rozdíl. „Asistenti se mě na kontumaci ptali, ale pro mě to na ukončení nebylo, to by muselo být třeba kopnutí. Vzal jsem to jako hrubé nesportovní chování. Cítil jsem se v pohodě psychicky i fyzicky, proto jsme pokračovali.“

Kristi Qosé šel pochopitelně z hřiště. Za jak dlouho se na něj bude moci vrátit, rozhodne disciplinární komise Řídící komise pro Čechy vedená Michalem Volfem. Ta zasedne ve středu a případ velmi pravděpodobně zařadí pod paragraf 48 Tělesné napadení. Pak bude záležet na tom, zda si vystačí s bodem 2, nebo se přikloní k přísnějšímu bodu 4.

Dvojka zní: Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení cloumáním, vražením, udeřením (…) na delegované osobě a byl nebo měl být za to vyloučen, bude potrestán zákazem činnosti až na šest měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 korun.

Čtyřka v sobě skrývá doplnění o „zvlášť hrubý způsob“ tělesného napadení. Pak se mluví o zákazu činnosti až na dva roky, popřípadě i pokutě do výše 100 000 korun.

Trest, který jistojistě přijde, se pochopitelně bude vztahovat i na utkání plzeňského áčka.