Hanckův odchod je win-win situace, míní Brabec. Měl Chovanec pravdu?

Už je to na papíře, na smlouvu přistály klíčové podpisy. Obránce Dávid Hancko definitivně opustil po třech sezonách pražskou Spartu a podepsal na čtyři roky nizozemskému Feyenoordu Rotterdam. „Je to win-win situace,“ hodnotí ve speciálním videorozhovoru transfer jako oboustranně prospěšný bývalý vynikající stoper Erich Brabec, jenž na Letné v letech 2010-2012 sám působil. V potaz bere jak sportovní hledisko a cílovou fotbalovou destinaci z Hanckova pohledu, tak z druhé strany finanční aspekt: za slovenského reprezentanta sparťané vydali cca zhruba 60 milionů korun (plus náklady na předchozí hostování), získat jich teď mohou až 250.