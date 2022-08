Vlkanova po výhře v deštivém Ďolíčku: Ideální terén. Přestup? Uvidíme...

Jak jste viděl zápas?

„První poločas od nás byl hodně dobrý, měli jsme hodně kvalitních věcí a šancí, z toho dva góly a pak penalta, o které jsme moc nevěděli, že tam nějaký souboj vůbec byl, to nás přibrzdilo. Ve druhé půli nás Bohemka zatlačila jednoduchou hrou, kopali míče na silné útočníky a sbírali odražené balony. Po začátku je škoda, že musíme dohrávat takhle.“

Pro vás je to první gól i první bod v sezoně…

„Věřil jsem, že nějaké góly a asistence mít budu. Měli jsme těžké soupeře, kde jsme se nedostávali do šancí. Teď byl soupeř, se kterým můžeme hrát svůj fotbal. Kuča dal výborný balon a stačilo ho dát na branku.“

Trenér říkal, že bylo klíčové dohrát v jedenácti, ale karet zase bylo hodně.

„Bylo to na hraně. Máme spoustu žlutých, Bohemka skoro žádnou. Pak je to těžké, když bráníme centry, tak tam člověk nesmí šáhnout a musí si to hlídat. Není to ideální, ale podruhé jsme dohráli v jedenácti a máme druhou výhru.“

Přesně. Cítíte z týmu podobnou sílu jako v loňské sezoně?

„Herně i bodově je to pro nás dobré. Věřím v sílu, kterou tady máme, je tu hodně kvalitních hráčů, přišly i posily, takže kvalitu určitě máme.“

Jaký byl terén? Zase pršelo a byl hodně kluzký.

„Pro mě ideální terén. Klouzalo se, byl rychlý míč, žádné kaluže, v sobotu se nedalo hrát. Bylo to ideální pro menší a pohyblivější hráče. Na urostlejší stopery Bohemians to platilo.“

Co vám říká 8. září? Konec přestupního termínu.

„Uvidíme, co bude. Teď jsem rád, že jsme vyhráli za Hradec. Dokud jsem tady, tak mu chci dát nejvíc. I kdybych někam šel, tak se do Hradce chci jednou vrátit.“