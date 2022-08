Malá bitva o Prahu i první místo. Plné tribuny, Jankto poprvé v základu?

Hlavní pražské derby, tedy to „S“, je na programu až koncem října. Už dnes večer ale proběhne malá bitva o metropoli, Sparta v ní přivítá Bohemians. Extra náboj očekávanému duelu dodává skutečnost, že vítěz se minimálně do zítřka může vyhoupnout na první příčku tabulky. Olej do ohně navíc svým vyjádřením přilil i Jaroslav Veselý. „Byl bych rád, aby se Sparta bála nás a ne my jí,“ vzkázal kouč „klokanů.“ „Vůbec si nepřipouštíme, že by Bohemka měla být lepší,“ vzkázal Jakub Jankto.

Na hostující straně odhodlanost a navzdory poslední porážce s Hradcem Králové přetrvávající euforie z podařeného vstupu do ligy. Na té domácí stále sílící jistota, že mužstvo kráčí správným směrem a nabírá na obrátkách. K tomu dost možná vyprodaná Letná.

Dnes večer je v duelu Sparty s Bohemians zaděláno na pořádnou řež. Pokud „rudí“ potvrdí roli favorita, minimálně do zítřka se usadí v čele pelotonu FORTUNA:LIGY.

„Vyhráli jsme třikrát v řadě, to je vždycky dobrý pocit. Naposledy jsme v Mladé Boleslavi i dominovali tak, jak bychom si představovali,“ vyhlásil pro klubový web sparťanský asistent trenéra Thomas Nörgaard.

O motivaci tak Sparta nemá nouzi. Částečně se o ni postaral svými odvážnými slovy i trenér vršovického souboru Jaroslav Veselý, jenž po posledním souboji s „votroky“ neskrýval vysoké sebevědomí.

„Byl bych rád, aby se Sparta bála nás a ne my jí. Jedeme si to tam rozdat. Když nás Sparta porazí a přejede, tak O. K. Ale nejedeme tam poražení, my se nebojíme nikoho,“ zdůraznil kouč Bohemians.

Sympatická slova, o tom žádná. Zároveň je téměř jisté, že dolétla až do kabiny Letenských. Náboji dnešního šlágru jednoznačně prospějí. Tím spíš, když se očekává, že by mohlo být dokonce vyprodáno. Cirka 18 tisíc lidí.

„Když soupeři přijíždějí na Letnou, musíme jim připravit peklo. A tak to znovu bude i v sobotu,“ varoval Nörgaard. „Bohemians jsou dobří v přechodu do útoku, na takové situace čekají. Zapojují do nich hodně hráčů, to by mohlo znamenat víc prostoru pro nás.“

Takový obraz hry se ostatně očekává. Dominantní Sparta na balonu v roli obléhajícího a Bohemians čekající na rychlé kontry.

„Hrajeme doma, vůbec si nepřipouštíme, že by Bohemka měla být lepší, nebo že bychom my neměli dominovat,“ prohlásil křídelník Jakub Jankto, jenž se při zdravotních lapáliích Jakuba Peška a Lukáše Haraslína velmi pravděpodobně vůbec poprvé objeví v základní sestavě Briana Priskeho.

Bude to vítězná premiéra?