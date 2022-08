Vlkanova zařídil výhru. Naposledy? Šéf Hradce se potká se Šádkem

Hlavu má Adam Vlkanova poslední týdny zamotanou neustálými přestupovými spekulacemi. Proto je obdivuhodné, jak se dovede koncentrovat na každé ligové utkání. V pondělí gólem a přihrávkou složil Bohemians, v neděli zase další brilantní akcí v pokutovém území položil základ prvnímu ligovému gólu Petra Kodeše.

Hradec bral vítězství 1:0 nad Olomoucí. Po pěti kolech má devět bodů a je na pátém místě tabulky FORTUNA:LIGY.

„Adam nezačal úplně nejlépe, ale v druhém poločase nám zařídil vítězství,“ s neskrývaným obdivem v hlase pravil kouč Miroslav Koubek.

Olomouc se na Vlkanovu chystala. Uzpůsobila mu taktiku. Přesto to bylo málo. Vše fungovalo jen do zbytečného vyloučení Lukáše Vraštila. Před koncem první půle vytrčenou kopačkou trefil koleno Filipa Kubaly a sudí Zbyněk Proske mu velmi správně udělil červenou kartu.

„Měl se chovat diametrálně odlišně. Bylo to úplně zbytečné, nic neřešící faul. Do té doby jsme Vlkanovu dobře kryli. Věděli jsme, že je to kreativní hráč, že má velkou herní volnost. Proto jsme zvolili hru na dva defenzivní záložníky, případně si s ním odskakoval stoper. Po vyloučení měl logicky větší prostor, při té gólové situaci to vyřešil skvěle,“ uznal trenér poražených Václav Jílek.

Vlkanova si po pauze naběhl na dlouhý míč do levé strany, ve vápně si pohrál s dvěma bránícími hráči, ve finále s Radimem Breitem a v ideální chvíli pasem napříč šestnáctkou oslovil k jednoduché střele do prázdné brány Petra Kodeše.

Hradec Králové – Olomouc: První ligový gól Petra Kodeše a domácí vedou 1:0 Video se připravuje ...

Z utkání si mohl odnést klidně tři body do osobních statistik. Spoluhráčům připravil další dvě gólové situace, zůstaly však nevyužity.

Už v pátek přinesl deník Sport a web iSport.cz jako první informaci o zájmu Plzně. V pondělí má dojít na první schůzku nejvyšších představitelů klubu. Potkat se mají majitel Viktorie Adolf Šádek a šéf Hradce Richard Jukl. Pokud se domluví na přestupové sumě, Vlkanova může už ve středu nastoupit za Plzeň v ligovém duelu proti Slovácku.

„Už bychom chtěli, aby se to nějak vyřešilo. Buď tak, nebo tak. Uvidíme, co se stane v pondělí. Pravděpodobně se to rozsekne,“ nastínil možný scénář Koubek.

Pokud by o Vlkanovu přišel, byl by to pro Hradec obrovský problém. „Šlo by o vysokou ztrátu. Stačí si vzít čísla z loňské sezony, na kolika brankách měl podíl (8+8). V předfinálních situacích má obrovské procento úspěšnosti. Uvidíme, co to s námi udělá. Hráč podobného stylu hry - a přínosu pro mužstvo jako je Hradec – tady není. Prostě se nedá nahradit. Jestli se to stane, tak musíme najít nějaké kolektivní řešení. Budu tlačit i na vedení ohledně příchodu posil,“ na rovinu pronesl Koubek.

V pondělí se tedy uvidí. Může se však klidně stát, že jednání budou pokračovat i v dalších dnech. Podle zdrojů redakce se představy obou klubů o výši přestupové částky stále poměrně výrazně rozcházejí.

Co v Mladé Boleslavi proti Hradci předvedla Olomouc? Bojovala, dřela, domácí znervózňovala do poslední vteřiny. Kdyby Antonín Růsek v 80. minutě proměnil tisíciprocentní šanci do opuštěné branky, nemuseli Hanáci odcházet se čtvrtou porážkou v řadě. „Byl to hrozný pocit. Už máte ruce nahoře a nic… Pokud bychom dali branku na 1:1, možná jsme si odvezli i všechny body,“ ušklíbl se Jílek.