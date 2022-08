ONLINE + VIDEO: Baník - Brno 0:0. Zabere Vrbova parta proti nováčkovi?

Program 6.kola FORTUNA:LIGY pokračuje středečními duely. Fotbalisté Zbrojovky zajíždí na horkou půdu Baníku, kde by rádi navázali na povedený úvod sezony, kdy ve třech utkáních posbírali sedm bodů. Naposledy ale dostali lekci od Slavie (0:4). Ostrava doposud zapsala do tabulky chudých pět bodů, což se rozhodně nedá označit za pozitivní start. Svěřenci trenéra Pavla Vrba musí zabrat. A to nejlépe už dnes, souboj s Brnem začíná v 17:30. ONLINE přenos a VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz.