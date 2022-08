Baník i Vrba pod palbou: Sundejte dresy! Dětské chyby, štvalo Laštůvku

Brankář a kapitán Jan Laštůvka byl hodně zklamaný a naštvaný. Slušně řečeno. „Fanoušci mají pravdu, výkon nebyl vůbec dobrý,“ hledal po další domácí prohře slova. „Třetí porážka v řadě doma, to je hodně špatné. Fanoušci za námi jezdí, dělají fantastickou atmosféru. Mají na to právo, neposlouchá se to dobře. Jestli se všichni nenafackujeme a nevzpamatujeme se, můžeme hrát v těchto vodách klidně.“

Výsledek s Brnem jste ztratili v posledních sedmi minutách, co se na to dá říct?

„Co je ve mně? Prázdnota. Nevím ani, jak to hodnotit. Dobře se to vyvíjelo, dali jsme gól, vedli 1:0. A místo toho, abychom si to jako zkušené mužstvo pohlídali až do konce, tak jsme udělali dvě fatální chyby, které nás stály tři body. I nastartování mužstva. Akorát jsme si proti sobě všechny popudili. I fanoušky. Takovému mužstvu by se to nemělo stávat. Když máme v Jablonci šance, plácnu, na šance jsme tam vyhráli 5:2, tak si myslíme, že to půjde samo? Bohužel vidíme, že nikdo nám zadarmo body nedá. A když budeme dělat chyby, jaké děláme jako celé mužstvo, tak se nikam neposuneme. Naopak, můžeme mít velké problémy.“

Co se brankáři honí po takovém zápase hlavou?

„Vůbec nevím, jak při prvním gólu můžeme dopustit, aby házeli aut a Řezníček byl sám... Víme, jak je pro Brno důležitý, jak umí dát gól. Možná i moje chyba, měl jsem se podívat dřív, jestli u něho někdo stojí. Všichni jsme v hrozných pozicích a z jednoduchého balonu dostaneme gól. To ani v žácích se nestane. A druhý gól? Nevím, jestli nás to rozhodilo? Jdeme nesmyslně do souboje, prohrajeme ho, záběh za obranu, nepovedená střela, kdy mi balon ještě skočil přes ruku. Taky bych to měl chytat, určitě. Asi jsme si to vypili až do konce.“

Čemu takovou ztrátu přičítáte? Křeč? Přemíra snahy?

„Nevím, jestli to je křeč. Ale říkat dokola, že Baník není pro každého je nesmysl. Všichni víme, že fanoušci za námi stojí, že nám chtějí pomoct, ale my nemůžeme dělat takové chyby. Na gól se strašně nadřeme a pak uděláme takové chyby. Dětské. A soupeř nás potrestá. Jestli to je koncentrace? Nevím. Musíme na sebe více mluvit. Víme, že to máme těžké, že stopeři hrají jeden na jednoho a ještě přijde Řezníček. Tak se musí někdo postavit před něho a odkopat to. Ať už nehrajeme na krásu. Bylo důležité získat tři body, ale my jsme to všichni s prominutím...nechci být sprostý.“

Nulu jste neudrželi ani se Zlínem...

„Samozřejmě, jsem tam taky od toho, abych chytl něco navíc. Což zatím není. Dostaneme vždycky gól, nějaký zbytečný ze standardky. S Teplicemi tam hráč skáče a možná tam visí ještě dneska a dává gól. To je totálně... Všichni vyhráváme, všichni prohráváme. Musíme všichni začít odznova a udělat si pořádek v hlavách. Hrajeme za Baník, není to sport pro jednotlivce. Pokud se nevzpamatujeme, mohou být obrovské problémy. A fanoušci to určitě tolerovat nebudou. Prohrát další domácí zápas a ještě po takovém zápase. Kdybychom měli deset střel na bránu, oni se dvakrát ukopli a trefili šibenici, neřeknu. Ale tohle, to je hodně špatné.“

Jak funguje defenziva, když se často mění stopeři?

„Jasně, byla nějaká zranění, nějaká změna. Ale jsou tu kvalitní hráči, kteří něco mají za sebou a včetně mě si to musíme ukočírovat tak, abychom nedělali takové chyby. Aby mužstvo šlapalo a nedostávali jsme z blbého autu gól na 1:1. To prostě nejde, no.“

Brno mělo i další šance, o dva góly Řezníček přišel kvůli ofsajdu, respektive ruce. Nebylo to dostatečné varování?

„My v těch situacích, po kterých Řezníček byl v šancích, zbytečně couváme do vápna. Dáme soupeři šanci odcentrovat, což je nesmysl. Nám nikdo takovou šanci nedá a my jen čekáme, co soupeř zahraje. Místo, abychom vyvíjeli tlak na balon a vysouvali se z vápna, tak si tu situaci děláme ještě těžší.“

Jak z toho ven? Jedete do Hradce, kterému se daří.

„Každý soupeř je těžký. Před sezonou jsme se bavili o dobrém rozlosování a mnoho lidí mluvilo o tom, že když toho využijeme, tak to bude fajn. Já jsem na tyhle věci ale opatrný, protože nikdo vám zadarmo nic nedá a můžete mít rozlosování, jaké chcete. Musíte to potvrdit na hřišti. Jak z toho teď ven? Jak jsem říkal, každý, počínaje mnou a konče posledním člověkem v áčku, si musí uvědomit, v jakém klubu je a musíme dělat více. Sami jsme se do toho dostali, sami se z toho musíme ven. Možná je dobře, že za chvíli v neděli hrajeme s Hradcem, ale takhle to dál nejde a nikdo nám to nebude tolerovat. Ani fandové a už vůbec ne pan majitel (Václav Brabec). Nemůžeme být spokojení. Buď teď ukážeme koule a uděláme nějakou sérii, která začne v Hradci, nebo nevím.“