Grussmannovy dva roky v Baníku: stagnace, přehmaty, liknavost. Co dál?

Prvního září 2020 nastoupil Alois Grussmann (57) oficiálně do funkce sportovního ředitele Baníku. Přišel z nedaleké Opavy, aby nastavil jasnou vizi, dal ostravskému klubu řád a směr, posunul mládež o úroveň výš, vhodně doplňoval kádr, trefoval složení realizačních týmů. Zkrátka, aby byl kvalitní posilou. Po dvou letech úřadování na Bazalech se nabízí otázka: Opravdu se jí stal?

Aby bylo hned na začátku jasno: tento text nebude rozebírat to, kdo je opravdovým šéfem sportovního úseku Baníku. Zda Alois Grussmann, nebo výkonný ředitel a člen představenstva Michal Bělák. To je otázka pro jiné. Berme za fakt oficiálně prezentované stanovisko, tedy o více než dvacet let staršího Grussmanna. Čili hodnotíme jeho 24 měsíců.

A nutno říct již v úvodu, že Grussmannova éra v Ostravě zatím ani trochu nepřipomíná předchozí takřka sedmileté úspěšné období v Opavě.

Coby generální ředitel a později sportovní manažer pomohl SFC vytáhnout z MSFL o dvě patra výš až do FORTUNA:LIGY či nakouknout do finále MOL Cupu.

Sestavil konkurenceschopný kádr z hráčů, kteří se následně posunuli výš (Joel Kayamba, Nemanja Kuzmanovič, David Puškáč, Filip Souček, Jaroslav Svozil, Václav Jurečka, Tomáš Smola...), a stabilizoval mládež v nejvyšších soutěžích.

O to větším kontrastem je Grussmannovo současné fiasko na Bazalech. Přišel do ekonomicky stabilnějšího prostředí s jasnou vlastnickou strukturou, ale taky většími nároky a ambicemi. Což s sebou samozřejmě přináší tlak, zvlášť když téměř celý region fandí modrobílému fenoménu.

Baník není Opava

A právě tady vzniká problém. Strach ze zodpovědnosti, slabý názor a liknavost na trhu zatím nezachraňuje ani rovný charakter, ani nepošramocená reputace, ani nadstandardní vztahy s většinou českého fotbalového rybníčku díky slušnému chování a charakterní povaze.