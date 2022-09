Krejčí o lize: Vlkanova se bude Plzni hodit. Spartě chybí kreativní hráč

Liga má za sebou další velký přestup, záložník Adam Vlkanova se přesunul z Hradce Králové do Plzně. Co vy na to?

„Pro všechny je dobře, že se tenhle příběh konečně uzavřel. Pro Adama, pro Plzeň i pro Hradec. Taky načasování přestupu je ideální: Vlkanova přišel do týmu, který je na vítězné vlně. Trenér Bílek se s jeho rychlým zařazením do zápasu proti Slovácku rozhodl dobře, správně ho chtěl vidět v těžkém utkání. A Adam hned prokázal kvalitu.“

Už v první minutě si připsal gólovou asistenci a přispěl k zatím nejrychlejší trefě sezony.

„Určitě ho to obrovsky povzbudí. Už není mladík, v lize má něco odehráno a taky nakoukl do reprezentace. Charakterově se mi líbí, cítím z něj pokoru. Teď udělal obrovský krok dopředu: v Hradci patřil mezi klíčové hráče a po výjimečné minulé sezoně se může ukázat i v Plzni. A ani ta by pro něj nemusela být poslední zajímavou adresou. Má předpoklady, aby se dostal dál.“

Bude se Plzni hodit spíš na podhrotu, kde hrál proti Slovácku, nebo na kraji?

„V Hradci se mi hodně líbil, když hrál ze strany, ale v prvním zápase za Plzeň se mu dařilo i na desítce. Taky proto ho Viktorka dělala, v ofenzivě dokáže hrát na třech postech. Podívejte se na obránce Jemelku, který přišel v létě: v Olomouci hrál stopera, ale v Plzni zvládá i levého beka. Tým čeká náročný podzim s velkým množstvím zápasů a univerzálové se můžou náramně hodit.“

Myslíte, že Vlkanovovi bude sedět i pohárový fotbal v Lize mistrů? Plzeň čeká našlapaná skupina s Bayernem, Barcelonou a Interem Milán.

„Skupina je extrémně těžká a Plzeň asi nebude patřit mezi favority, jsou to spíš zápasy za odměnu. Na druhou stranu, hráči se tam můžou ukázat. Včetně