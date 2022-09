Jak Plzeň (ne)vládne: zraněné opory se záplatou i změny. A teď Barcelona

Video se připravuje ... Osmadvacátá neprohra v řadě, minimálně do neděle večer skok na první místo v tabulce. Fotbalová Plzeň i v Liberci přesvědčila, jak je nepříjemná, k sokům až nechutná. Z ničeho upletla bič a nad Slovanem, který byl především ve druhém poločase jasně lepší, zvítězila 1:0. „Tým ukazuje, že má velkou sílu,“ těšilo trenéra Michala Bílka. Co Viktoria na severu předvedla před velkým střetem s Barcelonou, s níž se potká ve středu v Lize mistrů?

Umění vyhrávat V domácí soutěži - a vlastně i v předkolech Ligy mistrů - to demonstruje neustále. Opanuje i duely, v nichž nevládne, což se potvrdilo také v Liberci. „Dokážeme vyhrávat zápasy, jako byl tento, kdy jsme byli pod velkým tlakem, ale odpovědnou defenzivou jsme to zvládli,“ vykládal trenér Michal Bílek. Jeho domácí kolega Luboš Kozel jen přikývl a maličko napodobil legendární hlášku Garyho Linekera a fotbale a Němcích: „Víme, že se s nimi dá hrát. Je to vyrovnané, jen Plzeň vždycky vyhraje.“ SESTŘIH: Liberec - Plzeň 0:1. Viktoria v čele, výhru pod Ještědem zařídil Sýkora Video se připravuje ...

Sýkora jako záplata Zvládne levého obránce, křídlo na stejné straně, podhrot a na Slovanu naskočil Jan Sýkora na pravé straně útoku. Jan Kopic, vládce tohoto postu, je na delší dobu zraněný, tak Bílek sáhnul k osvědčenému receptu. Když nevíš, co s tím, dej tam Sýkoru. „U Sykyho je výhoda, že může nastoupit jako levý obránce a vlastně na všech pozicích v ofenzivě. Myslím, že už je smířený s tím, že bude hrát tam, kde ho tým potřebuje,“ pronesl. „Mně to nevadí, jsem rád, že hraju,“ reagoval univerzál. Liberec - Plzeň: Sýkora si zasekl a zamířil přesně k tyči, 0:1 Video se připravuje ...

Zraněné opory Jan Kliment je mimo od postupového střetnutí v Lize mistrů, Jan Kopic od minulého souboje se Slováckem. Přijde o velké zápasy, ten první se odehraje v Barceloně. „Honza má natržený stehenní sval, takže to bude tak na čtyři týdny,“ popsal Bílek. Místo Kopice nasadil na Slovanu Sýkoru, ale má i další varianty. Křídlo zvládnou Adam Vlkanova, Václav Pilař, Erik Jirka. V závěru utkání v Liberci na něm zaskakoval Libor Holík. „Co se týče posily na tento post, tak o tom v tuto chvíli nepřemýšlíme,“ oznámil Bílek, že nakupovat se už nebude. Jan Kopic bude Plzni měsíc chybět • Foto Pavel Mazáč/sport

Obměněná sestava Na lavičce zůstali Pavel Bucha, Václav Jemelka, Tomáš Chorý. Do hry se dostal Fortune Bassey či Aleš Čermák, ne tolik vytížení muži. Při našlapaném programu není divu, Bílek (i když to úplně nemiluje) bude muset sestavu obměňovat. „Když to vyrotujeme, uděláme nějaké změny a kluci naskočí po delší době, tak to jde. Vyskočí na vlnu, což je dobře,“ pochvaloval si trenér. „Čermus to, myslím, zvládl dobře. Bassey si zatím zvyká na naši hru. Samozřejmě trošku potřebuje, aby ho spoluhráči ještě víc pochopili, protože chce pořád chodit do náběhu a přihrávky na něj zatím nejdou včas. Odpracoval to ale dobře.“ Souboj z čela tabulky mezi Libercem a Plzní • Foto ČTK