Panák: Obrovské zklamání, nemáme výsledky ani hru. Topíme se v tom

Nastoupil poprvé od začátku března. Trenér Brian Priske na něj ukázal v poločase utkání se Zlínem. Ani stoper Filip Panák ale nepřispěl k tomu, aby současnou bídu prolomila. V lize ztratila body potřetí za sebou, hráči po zápase čelili pískotu a nadávkám nespokojených fanoušků. „Je to obrovské zklamání. Vidíme a cítíme to stejně jako lidé,“ těžko hledal slova letenský stoper.

Třetí zápas v řadě, znovu jen remíza. Co vám po utkání se Zlínem běží hlavou?

„Kouše se to strašně těžko, protože doma nesbíráme body. Ani předvedená hra není taková, jakou bychom si představovali. Je to obrovské zklamání. Slova jsou tady zbytečná. Všichni to vidí a cítí, jak my, tak fanoušci.“

Kde vidíte hlavní příčiny současného stavu?

„Je strašně složité na to v tuhle chvíli odpovědět. Kdybychom to věděli, tak to uděláme jinak. Je to o nás, o kvalitě, o vytváření šancí. O tom být v těch situacích trpělivý. Nám se to nedaří. I když si to řekneme, tak to nejde. Není to lusknutím prstů a my se v tom prostě topíme sami, nevíme, co s tím.“

Jaký recept vás z této šlamastyky může dostat?

„Musíme se z toho vzpamatovat společně a jinak, než dalším vítězstvím v následujícím zápase, se to nestane. Bohužel pro nás je začátek sezony obrovským zklamáním. Ze čtyř domácích zápasů jsme třikrát nevyhráli. Můžeme si říkat, co chceme, to je prostě špatně.“

Nastoupil jste poprvé od března. Je alespoň tohle malé osobní pozitivum?

„Na tomhle zápase se těžko hledají pozitiva. Radši bych nenastoupil a vyhráli jsme, i když je to samozřejmě takové klišé. Nevyhráváme, třikrát se nám to takhle sešlo. Stačilo by z těch tří zápasů vyhrát třeba nějakou haluzí, to se nám ale nepovedlo. Musíme se v tom vykoupat, nikdo jiný než my se z toho nevzpamatuje.“