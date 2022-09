Vydra o loučení i plánech: Sparta? Zahraničí bude mít vždy přednost

Matěj Vydra po čtyřech letech skončil v Burnley, to zároveň minulou sezonu zakončilo sestupem z Premier League. Teď je ofenzivní univerzál bez angažmá a ještě dlouho bude, protože se chce především dát do kupy zdravotně, takže ho na fotbalových hřištích uvidíme nejdříve na jaře. S tím padla i jeho možnost návratu do české ligy. Tam se o něj zajímala Sparta ještě předtím, než se znovu zranil. „Ale pocitově u mě vždy bude vyhrávat zahraničí,“ hlásí.

Vydra má velké renomé ve druhé anglické lize, tedy v Championship. Dalo by se proto předpokládat, že o něj bude zájem právě tam. Ostatně do Burnley v roce 2018 přestupoval z Derby County v pozici nejlepšího střelce druhé nejvyšší soutěže. Nostalgicky na něj vzpomínají ve Watfordu, kde v rozmezí let 2012 až 2016 nastřílel šestatřicet gólů.

„Na stole není nic konkrétního, takže se nemá cenu o tom bavit. Není důvod pospíchat. Kdo by taky teď podepsal zraněného hráče,“ ptá se řečnicky chotěbořský rodák.

S fanoušky Burnley se rozloučil dojemně na Instagramu, v samotném týmu už byly závěrečné pozdravy skromnější. „Měl jsem dva rozhovory s trenérem Kompanym. Vysvětlovali jsme, jaká byla situace před jeho příchodem a jak to vidí teď. Pak jsem se rozloučil se spoluhráči. Tedy s těmi, kteří tam ještě zbyli (úsměv). Burnley přece jen přivedlo třináct hráčů a čtrnáct jich odešlo. Takže se rozhodlo pro velkou změnu. Neprožil jsem tam úplně krásné roky, to všichní víme, a rovněž je na prd, když se loučíte a nevíte, co bude,“ krčí rameny český talent roku 2013.

Ve městě nacházejícího se poblíž Manchesteru mu pšenka nekvetla. V 97 soutěžních utkáních vstřelil pouze 12 branek a neměl pevné místo v základní sestavě. Jeho pozice se nezlepšila ani po odchodu konkurenta Chrise Wooda do Newcastlu. V uplynulém ročníku nastoupil do dvaadvaceti duelů a vstřelil dvě branky. Obě ovšem byly důležité. S Chelsea zařídil remízu a sám skolil vítězným zásahem Wolves. Trefu proti Wolverhamptonu taky považuje za tu důležitější, tehdy totiž pomohla se dostat Burnley ze sestupového pásma.

V budoucnu se chce vrátit do národního týmu a za cíl si dává březnový start kvalifikačního cyklu o postup na EURO 2024. „Budu chtít do té doby uzdravit koleno tak, aby vydrželo i třeba dalších deset let do už mimofotbalového života. Přece jen tyhle operace nejsou nic příjemného. A zapojení se do kvalifikace o mistrovství Evropy bude jednou z motivací,“ uzavírá. Více ve VIDEU.