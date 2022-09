LIGA NARUBY: Běsný Svědík a tráva v Brně. Priskeho kolečko? Raději už ne...

Vzpomínáte na kajícné, ale zároveň burcující kolečko, které na povel Briana Priskeho utvořili hráči Sparty po šokující domácí prohře s Libercem v úvodu sezony? Tehdy to působilo jako vlastně docela sympatický vzkaz fanouškům: jsme tým, zabojujeme, zvládneme to. Po domácí remíze se Zlínem (už ne tak šokující) to dánský kouč zkusil znovu. Má tahle veřejná skupinová terapie pokračovat dál? V novém díle Ligy naruby dojde i na zlomený praporek a do běla rozzuřeného Svědíka. A co to bylo v Brně za trávník? Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!