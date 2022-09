Drchal jako Schick? Jaké má šance v Bohemians posila ze Sparty

Už je to taková tradice. Když Sparta potřebuje rozehrát málo vytíženého útočníka, pošle ho na hostování do Bohemians. Patrik Schick: 8 gólů. Lukáš Juliš: 1 gól. Matěj Pulkrab:10 gólů. Teď má vršovický tým dalšího ofenzivního hosta ze Sparty, v týdnu do Ďolíčku přišel Václav Drchal. „Nový klub, nová výzva. Moc jsem se těšil,“ vzkázal v klubové televizi „klokanů“. Premiéru může mít už v neděli proti Liberci.

Oblékl si zelenobílý dres s dvacítkou na zádech a postavil se před kameru. „Chtěl bych bojovat o to, abych byl co nejvíc na hřišti. A když už na něm budu, tak aby se nám dařilo,“ vyprávěl Václav Drchal krátce po příchodu do Bohemians. Rozhovor pro iSport.cz a deník Sport přes klubového mluvčího zdvořile posunul: „Dejte mi týden, prosím.“

Zatím se rozkoukává na nové adrese a rekapituluje. „Ve Spartě jsme byli čtyři útočníci – a do toho přišla nabídka z Bohemky. Sice to nějakou chvíli trvalo, ale nakonec to dopadlo, za což jsem moc rád,“ poznamenal s vděčností v hlase.

Českobudějovický rodák je na kočování po hostováních zvyklý. Do sparťanského áčka se z dorostu přesunul v zimě 2018, ale za čtyři a půl roku v rudém dresu odehrál jen 30 ostrých zápasů. V předminulé sezoně nastřílel šest ligových gólů v Mladé Boleslavi a letos na jaře ochutnal druhou bundesligu v Drážďanech. Štace v Sasku měla hořkou tečku, Dynamo nezvládlo baráž s Kaiserslauternem a sestoupilo.

Po letním návratu do Sparty necelý měsíc před startem sezony Drchala přibrzdila zlomená klíční kost. Když se uzdravil, v konkurenci Jana Kuchty, Tomáše Čvančary a Lukáše Juliše dostával prostor jen jako žolík a jednou nastoupil za druholigové béčko.

Teď mu začíná minimálně dvouměsíční dobrodružství v Ďolíčku, kam dosud jezdil jen jako soupeř. „Se Spartou jsem v Ďolíčku hrál a musím říct, že pro každého je to tady těžké. Moc se na to těším, fanoušci Bohemky jsou jedni z nejlepších. Bude lepší tady hrát s přízní publika než jako soupeř,“ usmál se.

Třeba mu pomůže, že přišel do rozjetého týmu. V minulé sezoně se Bohemians zachránili až v baráži, zato nyní jsou po sedmi kolech šestí. Ironií osudu jen o bod za Spartou, odkud Drchal přišel. „Všude je to těžké, i v Bohemce jsou kvalitní útočníci. Doufám, že nám to společně vyjde. Mimochodem, hodně jsem se těšil na Pepu Jindřiška,“ zmínil jednačtyřicetiletého kapitána Bohemians, jenž se na konci prázdnin dostal přes magickou hranici 400 ligových zápasů.

„Jsem rád, že k nám Vašek přišel. Byla to jedna z možností, kterou jsem preferoval,“ spokojeně poví Jaroslav Veselý, trenér Bohemians.

Někdejší mládežnický reprezentant se může náramně hodit. „Slibuju si od něj, že se nám zvýší variabilita do útočné fáze a konkurence, protože při zraněních a kartách máme nahoře problém,“ vykládá Veselý. „Vašek se typologicky hodí do způsobu naší hry a myslím, že on to vnímá podobně. Má i dobrou práci bez míče do presinku a rychlých protiútoků. Základ je pochopitelně produktivita, útočníci jsou hodnocení od gólů a asistencí. A jestli u nás naváže na Schicka a spol.? O tomhle je brzy mluvit. Bude jen na něm, jestli se dokáže prosadit přes konkurenty.“

Za útočníkem číslo jedna Davidem Puškáčem, jenž v nové sezoně stihl tři góly, je díra. Exreprezentant Tomáš Necid má po dlouhém zranění, mladíci Matěj Koubek s Ladislavem Mužíkem sbírají starty po minutách a snaha o návrat jabloneckého Jana Chramosty zkrachovala. Pak už zbývá jen superuniverzál a klubová legenda David Bartek, jenž je spíš béčkové řešení, jeho místo v sestavě je níž.

A teď je tu nováček Drchal. Ve třiadvaceti se potřebuje znovu nastartovat, ale netlačí na sebe: „Žádnou metu nemám, nejbližší cíl je pro mě první gól.“

Kdy přijde?