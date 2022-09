TOP mladíci v iSport Indexu: brněnská kometa, orel z Edenu i lídr Sparty

Mládí je budoucnost. A šikovné mládí s tím se musí zacházet sakra opatrně. Talentovaní mladíci s ofenzivním přínosem nechybí ani ve FORTUNA:LIZE. V TOP 10 iSport Indexu je sice jediný zástupce do 21 let, ale i tak se na předních příčkách najdou zajímavá jména, která již brzou mohou vyletět do světa. Podívejte se na TOP 5 hráčů iSport Indexu do 21 let.