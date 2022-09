Malínský o trestu: Kuchta nastavil trend. Záběr s kolenem u hlavy nenašel

Rozhodčí měli jasno, Malínský zasáhl brankáře do hlavy. Dravé křídlo to zpochybňuje, mluví o kontaktu s Muchovými pažemi.

Podle mého názoru to na červenou kartu bylo. Souhlasíte?

„Sudí mi řekl, že jsem ho trefil kolenem do hlavy, pak bylo jasné, že mi ji dá. Ale já jsem to na žádném záběru nenašel.“

Každopádně šlo o nebezpečnou situaci, Muchovi jste se omluvil. Není to přiznání?

„Nebezpečné to bylo, to samozřejmě uznávám, proto jsem se mu ozval. On mi odpověděl, že je v pořádku a napsal: To je fotbal.“

Jaký jste čekal trest?

„Za přímou červenou bývají