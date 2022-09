Křídla Baníku: zkušení vs. odchovanci. Plavšič na Letné podruhé jako sok

Z extrému do extrému. V úvodu sezony látal trenér Baníku Pavel Vrba pozice křídel bekem Eldarem Šehičem, útočníkem Jiřím Klímou či středním záložníkem Robertem Miškovičem. Pak se osvědčilo duo odchovanců, David Buchta s Petrem Jaroněm. A nyní má k dispozici Srdjana Plavšiče s Caduem. Právě na Srba, který do Ostravy dorazil na hostování ze Slavie a dřív působil ve Spartě, bude na Letné upřena velká pozornost. „Jsem připravený. Vím, co mě čeká,“ hlásí.

Do statistik se v premiéře za Baník ještě nezapsali, ale nikdo nepochybuje o tom, že nestane-li se něco výjimečného, bude mít Srdjan Plavšič s Caduem pronajaté místo na kraji zálohy.

„Talentovaní mladíci budou muset čekat na příležitost,“ potvrzuje kouč Pavel Vrba, že cizinci, kteří do Ostravy dorazili poslední den přestupového okna na roční hostování bez opce ze Slavie a Plzně, mají momentálně navrch před Davidem Buchtou a Petrem Jaroněm.

Byť je to vůči odchovancům docela tvrdé, protože oba patřili v bídě na začátku ročníku mezi to lepší, síla Slezanům díky last minute příchodům rázem vzrostla. I co se týče dostřídání a zkvalitnění lavičky. Plavšič a Cadu zápas proti Pardubicím (3:0) rozběhli a mladší žolíci pak uvadajícího soupeře doklepli po vlastních chybách.

„Ve vrcholovém fotbale je normální, že mladý hráč sbírá zkušenosti. Třeba jim pomůže, když uvidí, jak hrají starší a zkušenější. Jaroň nastoupil a připadal mi uvolněnější, než když hrál od začátku. Někdy je to možná i o tom, že mladým vyhovuje hrát do otevřené obrany. V momentě, kdy hrajete do plných, to mají hodně složité. Pro obě dvě skupiny to může být správné řešení,“ libuje si trenér.

Buchta rozjel akci před třetím gólem a chvíli předtím trefil tyč. Jaroň připravil nejdříve velkou šanci a poté i branku Nemanju Kuzmanovičovi. A Muhamed Tijani se štěstím zakončil brejk a skóroval.

„Baník je podobným případem jako Bohemians, na hřišti soupeřů se mu daří daleko lépe. Tentokrát se poučil z minulých neúspěchů na vlastním stadionu a s Pardubicemi zvolil způsob hry na rychlé protiútoky. Kromě pokutového kopu přispěly k výhře dva skvěle provedené kontry po ztrátě míče hostů,“ chválí Vrbu za strategický plán expert deníku Sport a webu iSport.cz Vlastimil Palička.

„Uvidíme, zda se to hráčům Baníku podaří i proti kvalitnějším soupeřům, nebo zda to byla reakce na zapojení dvou nových posil,“ dodává někdejší ligový kouč před utkáním na Spartě.

Paradoxní je, že ze všech ostravských křídel má zdaleka nejlepší produktivitu třiadvacetiletý Buchta. Gól či asistenci přidává v průměru každých 152 minut. Pro porovnání: drobný Srb s milionovým kontraktem v Edenu na kanadský bod potřebuje téměř dvojnásobek času.

V tomto ohledu by Plavšičovi s Caduem (boduje každých 201 minut) mohl pomoct blížící se návrat dvoumetrového kanonýra Ladislava Almásiho. Mezi největší přednosti slovenského reprezentanta totiž patří právě uklízení centrovaných míčů – zejména hlavou – do sítě.

„Všichni očekávají, že Baník s Plavšičem a Caduem bude mnohem silnější. A já si to taky myslím, protože jsou to nadstandardní hráči. Kvalitu zvedli,“ míní expert O2 TV Sport Martin Vozábal.

Mimochodem, stejný názor podle informací deníku Sport rezonuje i v kabině. Zejména rodák z hipsterské balkánské metropole Novi Sad udělal na nové spoluhráče velmi rychle pozitivní dojem. A to nejen na ty, kteří ho znali už z pražských „S“ (Ladislav Takács, David Lischka), ale i na další.

„Nedávno jsem sílu Baníku kritizoval, podle mě nebyla taková, aby hrál čtvrté nebo páté místo. Neříkám, že tihle dva ho tam dotáhnou, ale když bude tým zdravotně pohromadě a bude vyladěný, může s Pavlem Vrbou stoupat tabulkou nahoru,“ doplňuje výkonný ředitel druholigového Táborska.

Otázkou je, jak se s tlakem z tribun na Letné vyrovná Plavšič. Fanoušci Sparty mají stále v živé paměti jeho trapné lhaní o odchodu do Slavie. V uplynulé sezoně už ale vzájemný souboj zažil hned čtyřikrát. Jedno venkovní derby odehrál loni na podzim, další tři utkání pak v Edenu na jaře. V tom posledním byl navíc v nastavení vyloučen, což příznivci ACS určitě nezapomněli.

„Asi tam pro mě nikdy nebude úplně skvělá atmosféra... Ale teprve zjistím, jestli je horší tam přijet jako slávista nebo jako baníkovec,“ říká Plavšič, jehož čekají duely s důrazným Janem Mejdrem.

Prvoligová bilance křídel

Srdjan Plavšič (26): 104 zápasů (8 gólů+14 asistencí) / 280 minut - 1 kanadský bod

Cadu (25): 63 zápasů (11+12) / 201 minut - 1 kanadský bod

David Buchta (23): 69 zápasů (14+7) / 152 minut - 1 kanadský bod

Petr Jaroň (21): 19 zápasů (1+2) / 329 minut - 1 kanadský bod

Záložní varianty na křídla

Jiří Klíma (25)

Robert Miškovič (22)

Eldar Šehič (22)

Marek Jaroň (21)